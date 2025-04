Marco Antonio Regil dice adiós a la soltería tras 14 sin pareja ¿Quién es su nuevo amor?

Después de más de una década enfocado en su desarrollo personal y profesional, Marco Antonio Regil ha decidido abrirle de nuevo las puertas al amor. Así lo compartió recientemente en el pódcast ‘Dimes y billetes’ con Moris Dieck, donde reveló que lleva tres meses en una relación.

“Tengo novia… somos muy buenos amigos. Nos conocimos durante tres años. Nos gustan las mismas cosas. Llevamos tres meses”, contó el conductor con una sonrisa que dejaba ver la tranquilidad de este nuevo capítulo.

Durante la charla, Marco reconoció que volver a tener pareja después de tanto tiempo le resultó al principio una experiencia extraña, pero no difícil. La clave, dice, ha sido la amistad que los unía desde antes.

“Me sentí oxidado porque no estaba acostumbrado, pero cuando estás con la persona correcta es muy bonito. Lo que he visto en las parejas que funcionan es que son muy buenos amigos y, aparte, hay química”, reflexionó.

Marco Antonio Regil revela que ahora disfruta un amor maduro

Más allá del romanticismo explosivo que muchos asocian con el inicio de una relación, Regil asegura que esta experiencia ha sido distinta. Más serena, más consciente, más alineada con la etapa de vida en la que ambos se encuentran.

“Somos amigos. La transición es casi igual, solo que ahora nos damos besos. Lo he escuchado varias veces en terapia, pero apenas me tocó experimentarlo. No se siente ese enamoramiento, esa llamarada de locura que desaparece. Se siente maduro y tranquilo, y me gusta”, explicó.

El conductor también dejó claro que no está interesado en repetir relaciones intensas y dramáticas. En cambio, valora profundamente el equilibrio que ha encontrado con su actual pareja: “Yo creo que ya no estaría dispuesto a vivir esa locura y enamoramiento”.

“Como ella es muy independiente, tiene sus proyectos, su trabajo… le gusta mucho lo que hace. Tiene sus logros, su vida. Yo no la agobio. Ella no me agobia. Nos morimos de risa juntos. Tenemos un estilo de vida similar. Somos muy tranquilos. No somos de fiesta. Nos gusta nuestro trabajo, el crecimiento personal”, añadió.

¿Quién es la novia de Marco Antonio Regil?

Aunque no reveló el nombre de su pareja, Marco Antonio adelantó que se trata de una mujer involucrada en el mundo del crecimiento espiritual, un ámbito que él también ha cultivado durante años.

Comparten valores, intereses y una visión de vida saludable que, según sus palabras, ha sido la base de esta nueva y feliz etapa.

