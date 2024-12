Marco Antonio Regil se despide del Teletón: razones detrás de su decisión tras más de 27 años

En un anuncio que sorprendió a sus seguidores y a la comunidad solidaria del Teletón, Marco Antonio Regil reveló en su programa de Radio Fórmula que este año ya no participará como conductor del emblemático evento transmitido por Televisa.

“Quiero anunciar aquí en el programa que tomé la decisión, una decisión que quería tomar hace varios años. Tomé la decisión de ya no participar en Teletón a partir de este año”, compartió Regil.

El conductor, conocido por su carisma y entrega, detalló que sus motivos son tanto personales como profesionales. Entre ellos destacó la falta de tiempo y su deseo de enfocarse en otras causas que tocan más profundamente su corazón.

“No resueno mucho con el programa de televisión y ciertas cosas en la forma en que se manejan, pero más allá de eso, hay otras causas. No tengo tiempo para todo, no puedo estar involucrado en todo. Prefiero enfocarme en otras cosas donde siento que soy más útil y me necesitan más”, explicó.

Instagram

Marco Antonio Regil tiene gratitud para el Teletón

A lo largo de sus 27 años en el Teletón, Marco Antonio Regil dejó una huella imborrable, contribuyendo a consolidar la confianza del público en la causa. A pesar de su retiro, aseguró que seguirá apoyando la organización de otras formas.

“Cierro con gratitud porque aprendí muchísimo durante estos 27 o 28 años de Teletón. Seguiré donando y apoyando a la organización”, afirmó, dejando claro su compromiso con los objetivos de la fundación.

Regil también elogió el estado actual del Teletón, destacando los avances en la atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad, autismo y cáncer: “Teletón está fuerte, ha dado resultados increíbles, los mejores resultados. Creo que está en un momento precioso”, expresó.

Instagram

¿Qué esperar del Teletón 2024?

El Teletón 2024 se llevará a cabo el próximo 14 de diciembre en el Foro Teletón, ubicado en la Ciudad de México, y promete ser un evento lleno de emociones, actividades y talento. Desde su primera edición en 1997, este evento ha buscado unir a la sociedad en favor de los niños, niñas y adolescentes que enfrentan desafíos médicos.

Además del programa principal, habrá eventos especiales en el Parque Aztlán, en el Bosque de Chapultepec, donde el público podrá disfrutar de presentaciones musicales, dinámicas familiares y sorpresas para todas las edades. Cabe señalar que, el Teletón se transmite por Las estrellas y el canal 5.

Este año, grandes personalidades de la televisión mexicana serán los encargados de llevar la batuta del evento, incluyendo a Galilea Montijo, Héctor Sandarti, Paul Stanley, Andrea Escalona y más. Además, Lucero regresa como conductora, y para celebrar, su hija Lucero Mijares interpretará el himno oficial del Teletón 2024, Te doy todo, junto a Aleks Syntek, Benny Ibarra y Alexander Acha.

El evento contará con la participación de destacados artistas como María José, Yahir, Jesse & Joy, Banda MS, Mijares, Erick Rubín, y muchos más, quienes se sumarán a la causa con emotivas actuaciones en vivo.

La meta del Teletón 2024

La meta económica de este año es alcanzar $415,119,436 + 1 peso, monto que permitirá continuar brindando atención en los Centros Teletón en todo el país. Estos centros ofrecen servicios especializados para niños y adolescentes con discapacidad, autismo y cáncer, consolidándose como un pilar en la atención médica integral.

Marco Antonio Regil deja un legado significativo en su paso por el Teletón, marcando un capítulo que será recordado por su compromiso, pasión y dedicación a una causa que ha transformado vidas.