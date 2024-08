Marco Antonio Regil encarará a Shanik tras ser expulsada de LCDLFM, por hablar de él y su madre en el reality

La noche del pasado domingo 4 de agosto, la segunda eliminada de La casa de los famosos México fue Shanik Berman, quien a su salida no pudo evitar romper en llanto por ser expulsada. A pesar de esta situación, la periodista de espectáculos dio mucho de qué hablar durante las dos semanas que permaneció en aislamiento.

Hace unas semanas Berman, durante una plática con sus compañeros del reality show, reveló los supuestos motivos por los que Marco Antonio Regil aún no se ha casado y, según lo dicho por la presentadora, esto tendría que ver con la madre del famoso.

Shanik Berman “Marco Antonio Regil tuvo muchos hermanos mayores y él era el chiquito, y la mamá le decía: ‘Tú eres mi novio’. Entonces, lo presentaba: 'Él es mi novio. Él es mi pareja’”.

Además, Shanik mencionó que el conductor supuestamente no le permitía tener novio a su madre: “Y lo que pasó es que, Marco Antonio Regil, cuando ella quería salir con un hombre, le decía: ‘Si tú sales con un hombre, yo me mato. Yo me hago daño’”.

Shanik Berman y Potro Caballero tuvieron fuerte pelea en La casa de los famosos México / YT: Canal 5

Marco Antonio Regil reacciona a las declaraciones de Shanik Berman

Tras lo dicho por Shanik, la prensa buscó a Marco Antonio Regil a su salida de las instalaciones de Radio Fórmula, donde aprovechó la oportunidad para desmentir lo dicho por la periodista y expresó su molestia ante la situación.

Marco Antonio Regil “No sé si Shanik sea psicóloga, si le dio terapia a mi mamá o a mí, porque si no, nada más está inventando para que le vaya bien en el show (La casa de los famosos México). No tiene pies ni cabeza lo que dice. No sé de dónde saca esas cosas”, comentó con visible enojo.

El presentador también le mandó un mensaje a Shanik en ese momento: “Mi mamá ya falleció, y no es como para andarla metiendo en chismes y reality shows. Creo que le está haciendo falta ética a la niña Shanik. Le deseo mucha suerte, pero que no ande utilizando a mi mamita fallecida para andar haciendo puntos en el show. Le deseo mucho éxito”.

Marco Antonio Regil busca a Shanik Berman para encararla por lo dicho en LCDLFM

Ahora, tras la salida de Shanik Berman de La casa de los famosos México, Marco Antonio Regil decidió enfrentar a la conductora por los comentarios que hizo respecto a su madre fallecida y de él.

Este lunes 5 de agosto, Marco Antonio Regil llegó a las instalaciones de Radio Fórmula, donde ambos tienen programas. El presentador grabó un video en el que se le ve buscando a Shanik en los pasillos de la empresa y preguntándole a sus compañeros si habían visto a la periodista.

Marco Antonio Regil “Aquí ando en Radio Fórmula. ¿Ya llegó Shanik Berman o todavía no ha llegado? La ando buscando… No es un ‘pollito’, porque soy vegano, pero… ¿dónde anda?”.

Mientras Marco Antonio caminaba por los pasillos, se detuvo frente a la programación de la estación para averiguar el horario del programa de Shanik.

“Dile que la ando buscando, por favor, que ya salió de La casa de los famosos México. Quiero ver qué ha andado hablando de mí. ¡Ah!, a las 11:30 (es el programa)… uy, voy a hacer guardia aquí”. Marco Antonio de Regil

Hasta el momento se desconoce cuándo regresará Shanik a sus labores en la estación de radio, pues no han pasado ni 24 horas que dejó el reality show, pero sin duda Marco Antonio Regil dejó en claro que quiere encarar a la periodista.

