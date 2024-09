Joven le pide foto a Marco Antonio Regil aunque no lo conocía; esta fue la reacción del conductor

Marco Antonio Regil es uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana y en las últimas horas ha dado de qué hablar tras un divertido incidente ocurrido durante un vuelo.

Resulta que una joven compartió una anécdota simpática generando risas entre los internautas.

La historia comenzó poco antes del despegue, cuando la usuaria notó que varios pasajeros se acercaban a un hombre para pedirle fotos y autógrafos. Intrigada, decidió unirse a la fila para las fotos, aunque admitió que no sabía quién era realmente.

La joven se tomó la foto sin saber quién era el conductor / Twitter

Al subir la foto en redes, la joven indicó: “Perdón, señor, por decirle que lo admiro cuando en realidad no sé quién es. Me suena mucho su cara, pero no sé de dónde”.

Por supuesto esto hizo que la historia se volviera viral y los internautas obviamente reconocieron al famoso diciendo que era el conductor de programas como ‘100 mexicanos dijeron’.

Marco Antonio Regil fue desconocido por una joven que le pidió una foto / Instagram: @marcoantonioregil

La reacción de Marco Antonio Regil porque una joven que no lo conocía le pidió foto

Se volvió tan viral lo sucedido que llegó a oídos de Marco Antonio Regil y lejos de ofenderse, reaccionó con un amable comentario.

Con su característico buen humor, el conductor dijo: “Pues sea como sea, ¡mucho gusto en saludarte! Te recomiendo mi pódcast. Está muy bueno”.

Al ver la respuesta del conductor, muchos mencionaron que esa es muestra de su carisma y buen humor.

