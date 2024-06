Marco Antonio Regil arremete contra quienes lo criticaron por su cambio físico: “Sí te da coraje”

Hace unos meses, Marco Antonio Regil preocupó a sus seguidores en redes sociales por su cambio físico.

El famoso subió un video presumiendo sus vacaciones en la playa y, aunque disfrutaba de un descanso, los fanáticos notaron que lucía “ojeroso” y “cansado”, lo que llevó a especulaciones sobre su estado de salud.

Marco Antonio Regil preocupó a sus fans por su aspecto “delgado” y “demacrado”

En ese momento, su estado de salud generó gran preocupación. Pese a que el conductor de televisión hizo frente a las críticas y dejó claro que se encontraba muy bien de salud, en esta ocasión, volvió a externar su postura respecto a quienes lo volvieron tema de conversación por su radical cambio físico.

Marco Antonio Regil arremete contra quienes lo criticaron por su aspecto físico

El famoso volvió a externar su postura respecto a quienes lo criticaron por como luce, pidió a internautas que dejaran de juzgar el cuerpo de la gente.

En un encuentro con la prensa a su llegada al Aeropuerto internacional de México, el conductor de televisión dio a conocer que, aunque ahorita el tema de las críticas de su físico le dan risa, en su momento sí le molestó.

“Ahora me río, (en ese momento) no me dio risa, porque me llamaron familia. Me llamaron amigos (preguntándome por mi estado de salud). Ya me vieron en persona y estamos bien”, dijo.

“En su momento, sí te da coraje porque son mentiras. Eso de andar hablado de que si la gente enflaca o engorda (está mal). Estoy más sano que nunca… Cuando enflacas de más, pues se te cuelga la piel tantito. ¿Por qué nos andamos metiendo en hablar del cuerpo de los demás?”. Marco Antonio Regil

Asimismo, enfatizó está polémica con lo que le sucede a diversas celebridades del medio, tal como lo han hecho con Angélica Vale.

“No entiendo. Yo a ‘la Vale’ la adoro, que se cuide y baje de peso, qué bueno. Hay que saber amarse y cuidarse. O sea, dejemos de hablar del cuerpo de los demás. Creo que es una lección que debemos de aprender ya”, agregó.

Finalmente, Marco Antonio dejó a un lado el tema y reveló que encuentra soltero, pero “nunca solo”.

“De repente me doy mis agarrones. Amo la soltería. Me gusta estar soltero. Amo mi libertad… No quiere decir que no me dé atención”, concluyó.

