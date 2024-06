Lyn May también crítica a Irina Baeva por ‘Aventurera': “No sabe bailar” y ella se defiende

La actuación de Irina Baeva en la famosa puesta en escena ‘Aventurera’ sigue desatando comentarios divididos en redes sociales por su desempeño en el ámbito del baile.

Luego de varios videos difundidos en redes sociales, muchos aseguran que la actriz rusa “no baila nada” y que le falta “sabor latino”.

Niurka Marcos, fue una de las primeras en arremeter en contra de la histrionisa extranjera.

Niurka comentó en un video en redes sociales su opinión acerca de la nueva puesta en escena: “¿Quién cara....s es el coreógrafo de esa ma...da? Yo ni iría a decirle nada a Irina. Iría a donde está el coreógrafo y lo cambiaría ¡pero ya!... La dejaron sola en el centro, si saben que no baila”, dijo.

Sin embargo, Lyn May también se sumó a las críticas, pues dejó clara su postura respecto a la actuación de Irina como protagonista de ‘Aventurera’.

¿Qué dijo Lyn May sobre la participación de Irina Baeva como ‘Aventurera’?

A través de una entrevista con Pedro Prieto, la también cantante consideró que la actriz rusa “no baila”. Incluso, dudó en compararla con Edith González, quien para la fallecida Carmen Salinas, fue “la mejor ‘Aventurera’”.

Sin embargo, May reiteró que ella no habla mal de nadie. No obstante, aseguró que esa su puntual opinión en cuanto a Baeva.

“No sabe bailar, verdad. Tristemente. No es que hable mal. Yo no hablo mal de nadie, pero pienso que ahí (en “Aventurera”) debe ser una buena bailarina, como Edith González”. Lyn May

Agregó: “Hace falta Carmen Salinas. Sin Carmen Salinas eso se ve sin salsa, sin sal, sin nada”.

Así lo dijo Lyn May:

Irina Baeva se defiende de las críticas por su actuación en ‘Aventurera’

Pese a que algunas ‘vedettes’ han externado su contundente postura respecto a la actuación de Irina, ella misma invitó a quienes la critican a que vean toda la puesta en escena, ya que está segura que puede cautivar al público con su trabajo.

“Los comentarios negativos seguramente es gente que ni siquiera ha visto la obra. Entonces los invito a que nos acompañen a que lo disfruten porque la verdad es que son momentos bien bonitos”, aseguró.

Habrá que ir a ser testigo y cada uno formar su opinión.