Colaboradora de ‘Despierta américa’ acusada de robarle el marido a una productora: “23 años de matrimonio”

A lo largo de los años, el medio del espectáculo ha estado lleno de escándalos relacionados con infidelidades. Un ejemplo de ello es Ángela Aguilar; hasta la fecha, mucha gente cree que presuntamente fue la manzana de la discordia en la relación entre Cazzu y su actual esposo, Christian Nodal.

Ahora, una colaboradora de ‘Despierta américa’ también está siendo acusada de haberse “metido en una relación ajena”. Según información que ha comenzado a circular, la mujer presuntamente “arruinó” el matrimonio de 23 años de una productora de televisión. ¿De quién se trata? Te contamos los detalles.

Despierta América / Redes sociales

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¿Qué colaboradora de ‘Despierta américa’ “le robó el marido” a una productora de televisión?

Se trata de Bis la Médium, una vidente que colabora de manera ocasional para ‘Despierta américa’. De acuerdo con información de Javier Ceriani, la pitonisa sería la presunta amante de Nilo Benítez, sonidista del show que lleva más de 20 años casado con una productora de Telemundo.

“Este viejote, Nilo Benítez, sonidista de la cadena Univisión-Televisa, se enamoró, después de estar casado, ser fan de la relación, con una señora productora… Nilo Benítez rompió un matrimonio de 23 años, con un hijo, para irse a esconder bajo las túnicas espirituales de la médium La Bis. La vidente de ‘Despierta américa’ tiene un enamorado, pero era casado… rompió una familia”, indicó.

Sin revelar el nombre de la productora, contó que, aparentemente, el sonidista se habría separado recientemente de su esposa para estar junto a Bis. No obstante, esta lo habría rechazado.

Señaló que la supuesta exesposa es “alguien muy importante” en la cadena Telemundo y que ya habría expuesto su caso con los ejecutivos de la cadena, por lo la medium y Benitez podrían ser despedidos.

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¿Bis la Médium será despedida de ‘Despierta américa’?

Si bien, según Javier Ceriani, la productora afectada ya reportó esta situación ante los ejecutivos, se desconoce cuál será el destino de Bis la Médium en ‘Despierta américa’. No obstante, todo indica que no sería despedida.

Y es que Javier aseguró que, presuntamente, todos los que trabajan en el programa, incluyendo conductores, ya conocían esta situación y prefirieron callar para no tener problemas.

Hasta el momento, la pitoniza no se ha pronunciado sobre este tema. En tanto que ha seguido usando sus redes sociales para promocionar su asistencia en el matutino de Univisión. Su última publicación sobre el programa fue hace dos días.

En tanto que su último post en Instagram fue poco después de que saliera a la luz el escándalo de infidelidad. En dicha publicación, compartió una reflexión sobre positivismo.

Bis la Medium / Redes sociales

¿Quién es Bis la Médium, la colaboradora de ‘Despierta américa’?

Bis la Médium es una vidente cubana que se volvió famosa en los últimos años por aparecer en ‘Despierta américa’. Según diversos medios, tiene 55 años de edad. En diversas entrevistas, ha comentado que, desde niña, ha tenido el poder de la predicción.

Según lo que ha contado, a los 12 años pudo predecir la muerte de su abuela paterna. Pudo prever el día y la hora exacta, lo que sorprendió a su mamá, quien le pidió que ya no comentara más sobre sus “visiones”.

Con el pasar de los años, se mudó a Estados Unidos, donde poco a poco pudo desarrollar su carrera como pitonisa. Se ha dicho muy afortunada de que su talento le haya traído tantas “bendiciones”.

“Las personas tenemos que reconocer el éxito de los demás y así somos capaces de triunfar nosotros mismos. En el mundo espiritual llegan a las pantallas de televisión los dominicanos, los venezolanos, los mexicanos y jamás habíamos visto que una cubana entrara como lo estoy haciendo yo. Estoy tan agradecida con el universo”, relató.

También es muy popular en redes sociales. Tan solo en Instagram, cuenta con más de 620 mil seguidores. Se desconoce si actualmente tiene pareja.

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