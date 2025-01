Consuelo Duval tacha de “discriminación” el rechazo que vivió su hijo Hollywood ¡Solo por ser guapo!

Hace unas semanas, Michel Duval, hijo de Consuelo Duval, confesó fue rechazado en audiciones ¡Por ser guapo! Ni él lo podía creer.

La situación le causó total sorpresa. Esto porque no pudo creer que solo por su apariencia física “perfecta” le hayan quitado la oportunidad de ser parte de un proyecto en Hollywood.

Esta no sería la primera vez que algunos reconocen el gran atractivo del también histrión. Meses atrás, las conductoras de ‘Netas divinas’, también compañeras de la integrante de ‘La familia P. Luche’, le expresaron en ‘Pinky promise’ que estarían dispuestas a salir con su hijo.

Aunque para la histrionisa nunca fue un problema que su hijo sea demasiado guapo. Incluso, lo ha presumido en redes sociales. En esta ocasión, Consuelo criticó a la industria cinematográfica por rechazarlo de un papel por su gran físico.

Consuelo Duval y su hijo Michel Duval. / Instagram: @netasdivinas

¿Qué dijo Consuelo Duval sobre el contundente rechazo en Hollywood a su hijo por ser guapo?

Duval reveló que su hijo fue rechazado para un papel en Hollywood debido a su apariencia física. ¡Lo consideraron “demasiado guapo”!

En un encuentro con la prensa, Consuelo habló acerca de la situación que vivió su hijo, Michel. En un principio, la actriz bromeó sobre lo sucedido. Sin embargo, tachó esta decisión como “absurda”.

Consuelo Duval critica la industria cinematográfica en Hollywood / IG: @consueloduval /@mich_duval

Durante una entrevista, Consuelo compartió que Michel se preparó durante tres meses para este proyecto. No obstante, una semana antes de iniciar las grabaciones, los productores le informaron que no sería parte del elenco debido a su atractivo físico.

“En uno de los proyectos a los que lo invitaron y ya le tenían todo listo y que se preparó durante tres meses, una semana antes de empezar a grabar, le dijeron que ya no iba en el proyecto porque estaba muy guapo, te lo juro por Dios”. Consuelo Duval

Aunque Consuelo abordó la situación con humor, reiteró de absurda la razón del rechazo. Destacó las habilidades actorales de su hijo y sugirió que esta decisión podría tratarse de un caso de discriminación.

“Entonces dije: ‘Que no mam..’, o sea, sí está muy guapo, pero es un gran actor y puede hacer lo que sea necesario para no verse tan guapo, pero que le digan que no lo hacen en un proyecto porque está muy guapo”, agregó.

Consuelo Duval critica la industria cinematográfica en Hollywood / IG: @consueloduval /@mich_duval

¿Cómo reaccionó Michelle Duval a su rechazo por ser guapo?

Por su parte, Michel Duval expresó que, aunque la situación fue inesperada, consideró positivo que la industria abra espacio a diversos tipos de físicos. Lo que permitiría una representación más inclusiva en la industria del espectáculo.

“Y también desde la humildad digo: ¡Qué bonito! Qué bueno que está pasando esto, porque sí llevamos un largo rato costeando puras caras bonitas y haciéndole feo a otros tipos de talento sólo porque no tienes el estereotipo de cara que ellos quieren”, dijo.

Consuelo Duval critica la industria cinematográfica en Hollywood / IG: @consueloduval /@mich_duval

Esta no sería la primera vez que rechazan a una celebridad por ser “guapa”. Eiza González también denunció ser rechazada en Hollywood por considerarse “demasiado atractiva” para ciertos personajes.



