El Santo: Se avecina fuerte pleito por destapar película secreta para adultos del luchador

Se presentó ante la prensa una nueva plataforma en la que uno podrá ver películas poco conocidas, que no fueron distribuidas o que se quitaron de ciertos catálogos de streaming y que se podrán comprar y tener para siempre.

Esta plataforma solo está en versión web y pronto llegará como aplicación. Se llama ‘Videomart’. Es creación del escritor y productor mexicoestadounidense, Moisés Zamora, quien realizó hace dos años la serie ‘Selena’ para Netflix.

Moisés nos comentó: “Es una página en la que no pagarás una suscripción como en las plataformas, sino que te registras. Habrá un catálogo de películas nacionales e internacionales. Podrás comprar la película que te llame la atención y tenerla en la biblioteca para verla cuantas veces quieras. Tendrás el control de lo que quieres ver y tener. Cada película costará 99 centavos de dólar y los estrenos exclusivos tendrán un precio más elevado, pero que no pasará de los 100 pesos mexicanos”.

Moisés Zamora es el creador de la plataforma donde se distribuirá la película del luchador / Getty Images

Lo que se sabe de la película poco conocida del Santo

Lanzará una película no conocida del Santo y que está un poco subida de tono: “Este filme llegó a mis manos ya restaurado en 4K, listo para promoverlo. Se llama Santo en los leprosos y el sexo. Aunque es poco conocida, se me hace interesante ver en este formato a este personaje emblemático, que fue como nuestro Batman y Robin a la mexicana. Se podrá decir mucho de este filme, pero su papel lo hace increíble. En el filme él hace un personaje con buenos sentimientos y con un gran mensaje, que es querer a todas las personas”.

Esta es la película poco conocida del luchador. Es para adultos. / TVNotas

Moisés nos compartió: “Tengo los derechos para la distribución. En su momento se le pagó al señor por su participación en la película. Desconozco qué pasó en aquellos años y por qué nunca se estrenó en pantalla grande o salió a la luz, pero no tiene nada de malo y no tengo nada que perder. Sé que el hijo del Santo, a quien respeto y admiro, está un poco molesto porque lanzaremos el filme, pero en verdad que no tiene nada de malo”.

¿Por qué habrá una guerra para sacar y no sacar la película? Moisés nos da los detalles en tu revista TVNotas digital e impresa.

