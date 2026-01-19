¿Tekashi 6ix9ine murió en prisión? La noticia falsa que circula en redes sobres sobre un ataque al rapero

El rapero Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine, se ha visto envuelto en una ola de rumores virales y falsos este fin de semana, luego de que diversas publicaciones en redes sociales aseguraran que el artista presuntamente habría sido víctima de un ataque y supuestamente habría perdido la vida dentro de la cárcel donde cumple una sentencia en Estados Unidos, lo cual no fue cierto.Las versiones más alarmantes, compartidas especialmente en X (antes Twitter), generaron preocupación entre sus seguidores y una rápida difusión de la historia en plataformas sociales. ¿Qué le pasó?

¿Tekashi 6ix9ine realmente fue apuñalado en prisión? Esto se dice en redes

Desde primeras horas del 18 de enero de 2026, publicaciones en redes aseguraron que Tekashi 6ix9ine presuntamente había sido atacado con un arma blanca por otro recluso, supuestamente lo habrían dejado en estado crítico. En redes señalaron relatos sobre una supuesta pelea entre internos y la descripción de múltiples heridas.

Sin embargo, ninguna autoridad penitenciaria, ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos, han emitido comunicados oficiales sobre un ataque. Medios internacionales que revisaron estos señalamientos, como el Hindustan Times, han calificado las afirmaciones de virales y falsas, señalando que no hay evidencia verificable de que el rapero haya sido apuñalado dentro del centro de detención.

Asimismo, las cuentas oficiales del artista en redes sociales permanecen activas y no han reportado lesiones graves ni hospitalización relacionada con un incidente de este tipo. La ausencia de declaraciones institucionales o reportes médicos sugiere que la agresión difundida en redes corresponde a un rumor no confirmado y ampliamente compartido.

¿Dónde está Tekashi 6ix9ine y por qué está en prisión?

Tekashi 6ix9ine se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses el 6 de enero de 2026 para comenzar a cumplir una sentencia de tres meses de prisión en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Nueva York. Esta medida se deriva de una orden judicial por violar los términos de su libertad supervisada después de haber sido liberado en 2020 tras colaborar con fiscales en casos contra pandillas como los Nine Trey Gangsta Bloods.

El MDC de Brooklyn, una instalación federal donde también están detenidos personajes de alto perfil, ha sido descrito en reportes periodísticos como un centro con condiciones complicadas y antecedentes de violencia entre reclusos. No obstante, en el contexto actual no existe confirmación oficial de que Tekashi haya sido víctima de una agresión grave dentro de sus instalaciones.

Durante su ingreso al centro de detención, el rapero fue acompañado por el creador de contenido Adin Ross, quien transmitió en vivo el momento en que Hernández entregó su documentación y se presentó ante las autoridades para comenzar a cumplir su condena.

¿Qué provocó los rumores falsos sobre un ataque en prisión y la presunta muerte de Tekashi 6ix9ne?

Los rumores falsos que circularon este fin de semana parecen haberse originado en publicaciones no verificadas en redes sociales, donde se describían presuntas escenas de violencia extrema presuntamente contra Tekashi 6ix9ine dentro de su celda. Usuarios compartieron mensajes e imágenes falsas, aunque ninguno de estos elementos ha sido corroborado por medios con acceso directo a fuentes oficiales o por las propias autoridades penitenciarias.

Popular Rapper “Tekashi 6ix9ine” has reportedly been st*bbed 31 times this morning in NY Prison Facility sources says a fight broke out and a small man brought out a sword



He was only serving a 3 month sentence 🤦🏽‍♂️ he’s currently in critical condition



Pray for 6ix9ine 🙏🙏 pic.twitter.com/7CudrdJK3l — Tommy (@TommyGoBraazy) January 18, 2026

La rapidez con la que la información se difundió, especialmente entre seguidores del rapero y en comunidades en línea, contribuyó a la viralización del rumor falso, pese a que no existen evidencias concretas ni confirmaciones institucionales, dado que las redes sociales del rapero siguen activas y no hay más información con respecto a su presunta muerte. Por lo que todo se habría tratado de una noticia falsa que se viralizó en redes sociales.

