Tekashi 6ix9ine es arrestado en República Dominicana ¿Cuál fue la razón? Esto es lo que se sabe

Durante el pasado fin de semana, se dio a conocer que Daniel Hernández, mejor conocido en la industria musical como Tekashi 6ix9ine, fue detenido por las autoridades de República Dominicana, país donde actualmente reside.

Según diversos medios de comunicación, el rapero fue aprehendido en un hotel de la turística provincia de Samaná y en las próximas horas será presentado ante el Juzgado de Atención Permanente de La Vega.

El arresto se produjo después de que el productor Nelson Alfonso Hilario García lo denunciara por, presuntamente, agredirlo durante la noche del 13 de octubre, en su estudio de grabación en La Vega. Lugar en el que estaba trabajando con Yailín, La más viral, presunta pareja del imputado.

De acuerdo con la versión de Nelson, Tekashi llegó al lugar en compañía de cinco personas, quienes están siendo identificados por las autoridades, y le ocasionaron “golpes contusos en la cara y la cabeza”, así como a varios de sus acompañantes. Además, señaló que, al parecer, el incidente fue motivado por “un ataque de celos”.

Tras la detención de Tekashi, la Fiscalía de la provincia de La Vega señaló que se “está haciendo gestiones” para contactar, entrevistar y hacerle las “evaluaciones correspondientes” a Yailin, quien hasta ahora no ha emitido ningún comentario al respecto.

Tekashi se había molestado con la presunta víctima por trabajar junto a Yailin, La más viral / Instagram: @yailinlamasviralreal

Abogado de Tekashi asegura que el cantante se entregó voluntariamente

En medio de todo el escándalo, el representante legal de Tekashi aseguró que su cliente se entregó de “manera voluntaria” a las autoridades.

“Hago público que mi patrocinado, Daniel Hernández (Tekashi), se entregó de manera voluntaria a las autoridades. No creemos en ningún tipo de actuación ilícita, similar a un supuesto allanamiento. No es bueno. Los allanamientos se prestan para mucho”, escribió el Lic. Andrés Toribio en X (antes Twitter).

Cantante afirma que Tekashi maltrata a Yailin

Previo a la detención de Tekashi, Diamond La Mafia, uno de los cantantes que trabajan para el productor Nelson Alfonso Hilario García, aseguró que el rapero también agredió a Yailin, La más Viral, durante el ataque suscitado en el estudio de Nelson.

“Hiciste que abusaran de los dos productores y los grabaste dándole (a) dos muchachos sanos, 6ix9ine, disque pa’ humillarme cuando me llamaste con los videos. Agarró a Yailin por ahí. Ella que me excuse porque le tengo cariño y tal vez no quisiera que esto saliera a la luz. La desbarató también”, dijo a través de Instagram, junto a unas fotografías de las personas agredidas.

Poco después de estas declaraciones, Yailin lanzó un mensaje en el que niega ser una mujer maltratada por Tekashi: “No estoy separada, ni estoy siendo abusada. Sólo quiero trabajar en paz”, puntualizó.

Como respuesta, Diamond La Mafia se dijo estar muy decepcionado por la reacción de quien creía su amiga: “Qué decepción. Ahora me quieres hacer quedar mal”, señaló.

