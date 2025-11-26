Así lucía Gabriela Michel de joven: las fotos que impactaron tras su muerte a los 65 años

La muerte de Gabriela Michel estremeció al medio del entretenimiento y al mundo del doblaje en México. La actriz, reconocida por prestar su voz a personajes emblemáticos en cine y televisión, falleció el 24 de noviembre de 2025 a los 65 años tras sufrir un infarto, según confirmó su hija Aislinn Derbez. La noticia corrió rápidamente en redes sociales, donde fanáticos, colegas y figuras del medio comenzaron a compartir recuerdos, imágenes y mensajes para despedirla. Entre los contenidos que resurgieron, llamaron la atención varias fotografías de Gabriela Michel en su juventud.

Te puede interesar: Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo hablan de la muerte de Gabriela Michel; él dedica emotivo mensaje: “Te amo”

Reportan la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. / Facebook: Gabriela Michel

¿Cómo se veía Gabriela Michel cuando era joven y qué se sabe de esa etapa?

Gabriela Castrejón Michel nació en octubre de 1960 en la Ciudad de México. De acuerdo con lo que ha compartido su familia, desde muy joven se involucró en el medio artístico como edecán y posteriormente como actriz de doblaje, una faceta que más tarde se convertiría en su actividad principal.

Las imágenes que circulan de Gabriela Michel muestran a una mujer con rasgos muy similares a los de su hija Aislinn Derbez: mirada expresiva, cabello abundante y una presencia carismática frente a la cámara. En redes sociales, usuarios han comparado su apariencia juvenil con la de su nieta, hija de Aislinn y Mauricio Ochmann, debido al parecido familiar entre las tres generaciones.

La actriz mantuvo un perfil discreto a lo largo de su carrera. Sin embargo, parte de su historia se conoce gracias a los relatos de Aislinn, quien ha mencionado que su madre era una mujer dedicada al trabajo y que prefería mantener su vida personal lejos del foco mediático, especialmente después de su relación sentimental con Eugenio Derbez.

Te puede interesar: Se cumple la regla de tres en el espectáculo: mueren actriz, actor y cantante hoy, 24 de noviembre

Estas son algunas fotos de Gabriela Michel cuando era jóven / Capturas de pantalla Instagram

¿Cómo fue la relación entre Gabriela Michel y Eugenio Derbez?

En la década de los 80, Gabriela Michel vivió un romance con Eugenio Derbez que marcó a ambos. Su relación comenzó con intensidad, pero de acuerdo con lo relatado por la propia Aislinn, también estuvo llena de momentos difíciles. Aunque su historia sentimental no prosperó, sí derivó en la llegada de su primera hija en marzo de 1986.

La relación entre Gabriela Michel y Eugenio Derbez duró alrededor de un año, aunque su vínculo sentimental se extendió un poco más. Tras su separación, cada uno siguió caminos distintos. En entrevistas, Aislinn Derbez ha contado que pese a los retos de la relación, ambos continuaron presentes en la vida de su hija durante su crecimiento.

Tiempo después, Gabriela Michel inició una nueva etapa emocional con Jorge Alberto Aguilera, conocido por su trabajo como la mano derecha de Chabelo en En familia con Chabelo. Aislinn compartió que, durante su infancia, convivía constantemente en los foros del programa gracias a que su madre y su padrastro trabajaban al lado de Xavier López “Chabelo”. En ese periodo, Gabriela se casó con Aguilera y tuvo dos hijas más: Michelle y Chiara.

Te puede interesar: Muere mamá de Aislinn Derbez: Revelan detalles del funeral Gabriela Michel tras confirmarse su fallecimiento

Gabriela Michel y Eugenio Derbez / Capturas de pantalla Redes sociales

¿De qué murió Gabriela Michel y qué ha dicho su familia?

La muerte de Gabriela Michel fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDI) y por su hija Aislinn. En un mensaje difundido en Instagram, la actriz expresó:

“Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto” Aislinn Derbez

Hasta ahora, no se han dado más detalles sobre el fallecimiento. Según la información disponible, Gabriela Michel habría muerto en su hogar, aunque su familia no ha ampliado la información.

El impacto de su partida se sintió en el medio del doblaje, donde dejó una larga trayectoria. Entre sus personajes más conocidos destacan la voz de Samantha Jones en Sex and the City, Donna Hynde en Cuentos que no son cuento, Maggie Wheeler en Juego de Gemelas y la Reina Clarion en la saga animada de Tinker Bell.

Te puede interesar: Aislinn Derbez está de luto: Muerte su madre, doña Gabriela Michel, a los 65 años; esto se sabe