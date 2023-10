De Anel Sosa y Marysol, tenemos los verdaderos motivos del pleito: “Viene de muchos años atrás”

Hemos platicado del distanciamiento que existe entre Marysol Sosa y Anel (hija y exesposa de José José). Marysol ha dicho que su mamá es un familiar más y no parte de su núcleo.

Ahora, un amigo de la familia rompe el silencio y nos dice que el problema viene de años atrás. Según nos platicó, tiene que ver con la forma como Anel ha sido con sus hijos y porque a Marysol no le parecen muchas cosas que ha hecho.

Nos dice todo. Incluso nos contó que no acepta al marido de su hija y tiene favoritismo con José Joel y señaló que últimamente Anel quería sacar provecho de los proyectos de su hija.

-Hace unos días, la señora Anel manifestó su interés por arreglar las cosas con su hija, ¿ya hubo un acercamiento?

“Para nada. Lo que dijo fue de dientes para afuera porque a ella realmente no le interesa arreglar las cosas. Ella salió a decir esto porque no quiere que la critiquen o juzguen por sus comentarios y sus acciones. Quien ha hecho mal todo siempre ha sido ella”.

JV211203 JOSE JOEL EN SU CUMPLEAÑOS ACOMPAÑADO DE SU MADRE ANEL EN RESTAURANTE DE LA CDMX. / Archivo OMG

-Tú que estás muy pegado a esta familia. ¿Qué pasa realmente?

“Anel tienen un carácter fuerte. Siempre quiere mandar y que se haga lo que ella quiere. La realidad es que este pleito viene de muchos años atrás. Todavía vivía mi querido amigo José José. He sido amigo de la familia durante años y sé perfectamente todo lo que ha pasado en esta familia”

-Entonces, cuéntanos desde cuándo existe este problema.

“Mira, Anel siempre ha mandado en su casa y sus hijos le habían hecho caso a todo lo que ella pedía que hicieran. El desgaste empezó cuando Marysol inició su romance con Xavier, quien ahora es su esposo. A Anel nunca le gustó él para su hija, porque no viene de una familia conocida o de mucho dinero. A ella no le gustó que se casara con él. Al principio, cuando empezaron de novios, ella la dejó, pero le seguía insistiendo que saliera con otros hombres que sí tuvieran dinero y que la agasajaran. Porque para eso estaba ella, para que la consintieran en todo”.

-¿El problema ha sido el dinero entonces?

“La verdad sí. A Anel siempre le ha importado ese tema. Cuando Marvsol le dijo que se iba a casar puso el grito en el cielo. No le gustó que se casara con Xavier porque decía que no tenía un futuro para ella. Oue mejor se diera un tiempo. Sin embargo, Marysol siempre ha estado enamorada de su marido. Tan es así que de los hijos de Anel, ella es la que sigue con su matrimonio. Acá entre nos, Anel tuvo mucho que ver con la separación de Pepito y su exesposa”.

Marisol Sosa es la hija mayor del intérprete, a quien recordará en el tributo Amar, querer y rockear. / Facebook: Marysol Sosa

“A Anel nolegustaban ciertas cosas de la ex de Jose Joel. Ella fue quien le dio a su hijo que lo mejorer a separarse de ella, que no le convenía mucho.Y mira, se separó y ahora él está solo. José Joel siempre le ha hecho caso a su mamá. Si ella dice: haces esto, él lo hace sin cuestionar nada. Marysol siempre fue la rebelde en ese caso. Siempre cuestionó el porqué. Además de que hubo un detalle aquellos años que hace unos meses volvió a estallar”.

“Cuando Anel vendió la casa del Pedregal repartió el dinero entre sus dos hijos y ella. José Joel se compró un departamento. Marysol se compró otro y Anel decidió irse a vivir a Los Ángeles, cosa que sus hijos respetaron. Marysol le dijo que allá la vida era muy cara y que mejor se quedara acá. Anel no hizo caso. Se fue durante años a vivir allá, pero la hipoteca de la casa la consumió y perdió esa propiedad. Cuando regresó a México, Pepito seguía viviendo con su ex. Entonces Anel decidió irse a vivir con su hija y entre las dos terminar de pagar el departamento, pues la hipoteca fue a diez años. Hace unas semanas se filtró que Marsol y Anel se pelearon por una propiedad. Es esta misma”.

-Se dice que entre las dos lo pagaron....

“Sí y no. Marysol dio el enganche y pagó los primeros cinco o seis años ella sola. Cuando su mamá regresó a México entre las dos terminaron de pagar, pero quien puso la mayor parte fue Marysol. El detalle fue que, cuando terminaron de pagar y lo escrituraron, lo pusieron al nombre de las dos. Por eso Anel le tuvo que ceder los derechos. porque Marysol le dijo hace unas semanas que quería su departamento y que ella con gusto le regresaba el dinero que había aportado. Pero como ahora Anel tiene dinero de lo que le dejaron en la herencia de José José, pues dijo que no necesitaba de su dinero y que con gusto le daba el poder para hacer con el departamento lo que fuera. Que ella ya tenía una casa y no quería ese departamento feo y chiquito”.

-¿A poco así le dijo?

“Sí. Ahí empezó el famoso pleito del que todo el mundo habla. Que según el marido de Marvsol casi la quería golpear, cosa que no es cierto. La realidad es que se calentaron los ánimos porque esa misma noche Marysol le d i o de la idea del show en homenaie a su papá con las bandas de rock yAnel le respondió que le cobraba por el uso del nombre de su papá y que además exigía 40% de la taquilla, cosa que Marysol no aceptó porque se le hacía un abuso”.

José Joel destacó que Marysol Sosa está enfocada en su familia. / Instagram: @marysol_sosa

-Esa parte no lo ha dicho Anel....

“Pues no porque no le conviene. Te digo que ante las cámaras es una, pero detrás es otra. Por eso fue esa pelea entre madre e hija hace unos meses. Porque Anel se quiso aprovechar del trabajo de Marysol y ella no lo permitió. Cómo crees que le iban a dar el 40% de las entradas. Entonces no tendría chiste el evento”

-Ahora José Joel dijo ante los medios que estaba del lado de su mamá.

“Obvio porque sabe que le conviene. Siempre ha existido cierta rivalidad entre los hermanos, más de parte de José hacía Marysol porque a ella las cosas se le van dando y a él le cuesta un poco más de trabajo. En pandemia también se pelearon por un tema de trabajo y por eso se distanciaron. Primero se distanciaron ellos y después Marysol con su mamá".

-¿Qué problema hubo entre ellos?

“Recordarás que a fines de 2020 ella sacó el tema ‘Vamos a darnos un tiempo’ junto a Edwin Luna en homenaje a su papá. Esta idea se le ocurrió a Edwin y buscó a Marysol para hacer el dueto, quedando que, si les iba bien, podrían grabar más temas en homenaje a su papá y hacer una gira. El tema salió y le fue bien. La idea era entrar al estudio para grabar seis o siete temas y que en los shows de Edwin y su banda, ella saliera a cantar con él y darle la oportunidad decantar a ella sola”.

-Sí, recordamos ese tema...

“Pues debido al éxito que empezaron a tener, Anel le fue a decir a Pepito que por qué no hacía lo mismo. Que se juntara con gruperos para hacer un disco homenaje a su papá. Que lo apoyaba. Eso fue jugar sucio. Pepe se fue a Mazatlán a grabar y le pidió a Julio Preciado v a Pancho Barraza que lo acompañaran en los duetos. Además de hacerle la competencia a su hermana, le habló a Edwin para decirle que mejor subiera a los dos como homenaje, cosa que a Edwin no legustó".

FOTOGRAFIAS DE MARISOL SOSA, ESPOSO E HIJA PARA LA REVISTA TVNOTAS / Archivo OMG

-¿Cómo crees que hizo eso?

“¡Claro! Por eso Edwin va no quiso hacer nada con ninguno de los dos, por no meterse en problemas. José Joel hizo todo para que Marysol no grabara nada. Esto la hizo enoiar y prefirió alejarse de él porque no era justo lo que hacía”.

-Y creo que no funcionó tanto lo de José Joel en banda...

“Porque no tuvo más dinero para hacerlo bien, porque solo quería molestar a la hermana. En esos tiempos Anel seguía en contacto con su hija y se visitaban, pero va no iba Pepe porque Marysol le dijo que no era bienvenido en su casa”.

-Por eso no se habla con ninguno de los dos...

“Exacto, porque siempre han querido que ella no brille. De que ella siga en las faldas de su mamá y que se haga lo que ella quiere y Marysol no es así. Ella quiere seguir con su vida y trabajar por su cuenta”.

-¿Sabes cómo está Marysol?

“Triste. Le duele y le pesa mucho esto, pero llegó a su límite. Sabe que si no se distanciaba iban a terminar con ella. Ahorita e s t á enfocada en el homenaie en rock a su padre yen su familia”

José Joel no quería aceptar el distanciamiento con su hermana, Marysol Sosa / Instagram: @josejoelficial

-Y Xavier, su esposo, ¿qué dice?

"Él apova a su muier al 100%. Se arrepiente mucho de la discusión que tuvo con Anel. pero jura que nunca la agredió físicamente. Que eso es mentira. Que solo se gritaron”.

-¿Crees que haya reconciliación?

“Marysol está muy dolida. Ama a su mamá va su hermano, pero ante todo está su dignidad, su familia, sus hijos y su esposo. Ante todo, está el respeto y ella no converge con las cosas que hace su madre. Obvio que la extraña, pero cada vez que se entera que Anel habla mal de ella. menos posibilidades hay de una reconciliación. Eso sí, ya le dijimos que la vida es sorprendente, y que en un futuro esperamos que no se arrepienta del distanciamiento”, concluyó.