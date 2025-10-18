Dalilah Polanco lanza fuerte mensaje sobre la infidelidad de Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo: “Mi verdad”

Dalilah Polanco ha causado polémica tras su participación en La casa de los famosos México. A casi dos semanas de la finalización del reality show, la actriz continúa en el centro de la polémica luego de hablar sobre una de las etapas más dolorosas de su vida sentimental: la revelación de una infidelidad de Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo que, según ella, marcó su historia personal.

Durante su paso por el programa, Dalilah compartió con los demás participantes cómo vivió aquella relación, describiéndola como estable y llena de ilusiones, hasta que una portada de TVNotas confirmó lo que ella sospechaba: Eugenio Derbez fue infiel. Este relato desató comentarios en redes sociales y revivió la atención mediática sobre los detalles de su pasado amoroso. Ahora, la actriz se sinceró sobre esta polémica situación. ¿Le dedicó un mensaje a Eugenio?

Dalilah Polanco / Redes sociales

¿Qué dijo Dalilah Polanco en La casa de los famosos México sobre la infidelidad de Eugenio Derbez?

Durante su participación en La casa de los famosos México 2025, Dalilah Polanco recordó los primeros momentos de una relación que “le rompió el corazón”, en una dinámica titulada “El triángulo de las verdades”, donde habló por primera vez, de manera abierta, sobre la infidelidad que vivió con quien fuera su pareja sentimental, Eugenio Derbez. Aunque en el reality no mencionó nombres, sus declaraciones fueron tan precisas que rápidamente los seguidores identificaron a los involucrados: el comediante y la cantante Alessandra Rosaldo, hoy su esposa.

Dalilah relató que al inicio de la relación todo era armonía y amor.

Tenía una relación hermosa, todo perfecto, vivíamos juntos en una casa bonita” Dalilah Polanco

Sin embargo, poco a poco notó cambios en el comportamiento de su pareja.

“Habían incrementado mucho los detalles, cosa que era muy raro en él... Rosas que no cabían en la tina... Yo decía: ‘¿Qué está pasando?’” Dalilah Polanco

La actriz recordó que incluso bromeó sobre el tema al decirle a su entonces novio:

“Siento como en la película de Pedro Infante, donde Marga López abre un cajón y dice: ‘¿Ves todas esas joyas? Es cada una de tus infidelidades’... y me reí, pero el otro se quedó serio. Pensé: ¿le habré tocado un callo?”. Dalilah Polanco

Dalilah Polanco en La casa de los famosos México, en el triángulo de las verdades ¡habló de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo! / Captura de pantalla

TVNotas confirmó que Eugenio Derbez le fue infiel a Dalilah Polanco con Alessandra Rosaldo

Pese a sus sospechas, Dalilah confesó que su pareja negó cualquier tipo de engaño. Sin embargo, todo cambió cuando recibió una llamada que le preguntó si conocía las fotos que publicaron en una revista del martes. De inmediato llamó a su vecina para acompañarla a ver la publicación.

“Nos fuimos al primer puesto de periódicos que vimos y ahí estaban las fotos... fotos de él con ella, con gorra y lentes, bajándose de sus carros en un estacionamiento... y se me rompió el corazón”. Dalilah Polanco

Aquellas imágenes de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo fueron tomadas por TVNotas en octubre de 2006, las mismas que la actriz describió durante el reality. En la edición número 520 de la revista se publicaron las fotografías de la ahora pareja saliendo de un centro comercial al sur de la Ciudad de México, lo que confirmó las sospechas de Dalilah y marcó el fin de su relación con el actor.

La publicación de ese momento mostraba a Derbez y Rosaldo intentando pasar desapercibidos con gorras y lentes oscuros, justo como lo había relatado Dalilah en La casa de los famosos México. Las imágenes fueron captadas el 8 de octubre de 2006.

Dalilah Polanco, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo / Archivo TVNotas

¿Qué contestó Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo tras las declaraciones de Dalilah Polanco en La casa de los famosos México?

Tras las declaraciones de Dalilah Polanco en La casa de los famosos México, Eugenio Derbez fue cuestionado por varios medios de comunicación sobre lo que su expareja dijo dentro del reality.

Durante una entrevista reciente con medios de espectáculos, el comediante, visiblemente incómodo, se limitó a contestar de la siguiente manera:

“No hay nota, no hay nada que decir… Hemos hablado abiertamente de nuestra relación, Ale y yo. Están sacando una nota de hace 20 años de que terminé con una novia para andar con mi mujer, con mi esposa, entonces, la verdad es que, pues, nada. No hay nota. Es una estrategia para hacer publicidad, cien por ciento”. Eugenio Derbez

Su declaración bastó para que las redes sociales reaccionaran, recordando la relación que ambos sostuvieron a mediados de los 2000. Por su parte, Alessandra Rosaldo, actual esposa del actor, llamó la atención en redes sociales, durante un conversatorio de la familia Derbez, en el que tomó la palabra y dio un emotivo discurso sobre lo que significa para ella llevar, aunque no oficialmente, el apellido del actor.

“Yo amo el apellido Derbez, no lo llevo yo, no soy conocida con el apellido, pero yo soy la señora Derbez, eso me emociona muchísimo, me llena de orgullo… Me llena de orgullo ser la esposa de Eugenio Derbez, me toca la palabra madrastra, pero, pues, soy madrastra de los tres grandes” Alessandra Derbez

Zafarrancho Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Qué dijo Dalilah Polanco sobre la infidelidad de Eugenio Derbez después de salir de La casa de los famosos México?

Dalilah Polanco se convirtió en tema de conversación luego de recordar en La casa de los famosos México el dolor que vivió tras una infidelidad durante una relación pasada, que muchos relacionaron con Eugenio Derbez. Sus declaraciones desataron debate en redes sociales, donde algunos internautas señalaron que debía ofrecer una disculpa pública al actor por “revivir un asunto personal” de hace años.

Ante la ola de comentarios, Dalilah decidió aclarar su postura y negó rotundamente que tuviera intenciones de disculparse. En una entrevista con medios de comunicación, la actriz explicó que sus palabras fueron sacadas de contexto y que no buscaba afectar a nadie.

“Los ejercicios que hicimos en La casa regularmente hacían preguntas acerca de nuestras vidas. Yo creo que lo que ya pasó, pasó; me hacen preguntas, las contesté de manera correcta y respetuosa, entonces no le falté el respeto a nadie porque finalmente es parte de mi historia” Dalilah Polanco

Del mismo modo, cuando se le preguntó acerca de los comentarios que hicieron más tarde Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, la actriz aclaró que no podía opinar ni responder en nombre de ellos. “Yo solo puedo hablar por mí”, finalizó.

