Mariana Botas responde a críticas por beso con Drake Bell ¿se enojó con el cantante? ¡Aclara polémica!

Mariana Botas y Drake Bell se volvieron tendencia tras la confesión que hizo la actriz en La casa de los famosos México 2025, donde reveló que compartió una noche de besos con el cantante. La historia desató un revuelo en redes sociales, entre memes, burlas y rumores de una posible demanda. Ante la polémica, Mariana Botas decidió aclarar lo sucedido. ¿Inventó la historia o fue una anécdota real?

¿Mariana Botas realmente besó a Drake Bell en un antro? Esto fue lo que contó en La casa de los famosos México 2025

Durante su participación en La casa de los famosos México 2025, Mariana Botas reveló que coincidió con Drake Bell en la fiesta de un amigo en común. La química fue inmediata y la noche se llenó de coqueteo, música y besos, según relató la actriz.

La noche continuó en otro antro, al que llegaron en la camioneta del cantante. Mariana Botas aseguró que incluso le cantó durante el trayecto y que al día siguiente recibió un mensaje que decía: “Besarte anoche fue realmente increíble”.

La historia, contada con entusiasmo en el reality, desató una ola de reacciones en redes sociales. Memes, videos y comparaciones con las famosas anécdotas de Martha Higareda inundaron TikTok y X (antes Twitter), posicionando a Mariana Botas como tendencia.

¿Drake Bell negó el beso con Mariana Botas? Así reaccionó el cantante tras la confesión en el La casa de los famosos México

La polémica escaló cuando la prensa mexicana le preguntó directamente a Drake Bell sobre lo dicho por Mariana Botas en La casa de los famosos México 2025. Su respuesta en un rpicipio fue graciosa aunque después dejó a muchos con más dudas que certezas:

“Oh sí, sí, con un romántico beso… en una noche en el antro, fue uy romántico”, dijo con sarcasmo. Luego agregó: “No sé, no me acuerdo, estaba en un antro. No recuerdo nada”.

Aunque en un principio pareció tomárselo con humor, el cantante también aclaró que Mariana Botas es su amiga y que no le molestó que ella hablara de él en televisión:

“Ella es una chica maravillosa y es una muy buena amiga mía. No, es una historia divertida, tuvimos una noche grandiosa, somos amigos y somos amigos por ahora, así que está bien”. Drake Bell

Sin embargo, detrás de cámaras, la historia podría haber sido diferente.

¿Drake Bell demandará a La casa de los famosos México 2025 por lo dicho por Mariana Botas?

Galilea Montijo, conductora del programa Hoy y también de las galas de La casa de los famosos México 2025, reveló que Drake Bell no estaba tan relajado como aparentaba. Según contó en vivo, el cantante se mostró molesto y habría amenazado con tomar acciones legales contra Televisa:

Galilea Montijo “Resulta que el niño Bell, Drake Bell, habló muy enojado, amenazando que si no bajaban todos los clips de Mariana Botas que había dicho (que se besaron en un antro) en ‘La casa de los famosos México’, que iba a someterse a una demanda, muy enojado, pero, ya frente a las cámaras (risa y risa)… Ay, qué, raro, siempre es muy lindo, no sé si estaba enojado. No te preocupes, mi amigo”

Hasta ahora, el equipo de Drake Bell no ha confirmado ni desmentido esta versión. Sin embargo, la declaración de Galilea Montijo tomó por sorpresa tanto a los conductores del programa como a los seguidores del reality, especialmente porque, justo después de lo dicho por Galilea, Mariana Botas quedó nominada esa semana… ¡y fue el propio Drake Bell quien apareció públicamente para apoyarla y pedir votos a sus fans!

¿Cómo reaccionó Mariana Botas a la respuesta de Drake Bell sobre el beso que contó en La casa de los famosos México 2025?

A solo dos días de haber salido de La casa de los famosos México 2025, Mariana Botas ya estaba al tanto del revuelo que causó su historia con Drake. En entrevista con un periódico de circulación nacional, la actriz y conductora reconoció que quizá se dejó llevar por la emoción:

“Yo en fan, pues se me hizo realidad el sueño de cualquier fan nivel Dios, pues creo que conté esa historia muy ilusionada con detalles de más, igual me lo hubiera ahorrado para mis amigos”. Mariana Botas

A pesar de las críticas, Mariana Botas no se arrepiente de haber compartido la anécdota y aclaró que en ese momento ambos estaban solteros:

Mariana Botas “Nada de lo que me arrepienta y nada que no esté siendo real y aparte nada que esté mal porque él estaba soltero en ese momento y yo también. Fue en un antro, en una noche de copas, unos besos y ahí queda, ¿A quién no le ha pasado, quién no lo ha vivido?”.

Finalmente, agradeció que Drake Bell se haya “subido al barco” y tomara el tema con humor: “Me da gusto que Drake se subió al barco, se río, cotorreó con el tema, pidió votos por mí, entonces todo bien, o sea, es una anécdota de vida para mí”.