¿Aldo de Nigris está flechado por alguien en La casa de los famosos México? ¡Aquí hay amor!

Algo está pasando en La casa de los famosos México 2025 y no es una estrategia de juego. Aldo de Nigris, uno de los galanes más deseados del reality confesó que hay una voz que lo tiene completamente flechado. ¿Romance en puerta? ¿Quién es la mujer que lo hace suspirar?

Aldo Tamez De Nigris en ‘La casa de los famosos México’ / IG: @aldotdenigris / @leticiagdenigris

¿Aldo de Nigris está enamorado de la Jefa de La casa de los famosos México?

¡Ya hay romance en La casa de los famosos México 2025! Y no, no es entre dos habitantes, sino entre uno de los galanes más deseados del reality y la misteriosa voz que manda en la casa: La Jefa. Aldo de Nigris, el exfutbolista regio apodado “el niño bien”, dejó ver que está flechado por la mujer detrás del micrófono, y sus palabras han desatado una ola de curiosidad entre los fans.

Durante una charla nocturna con su inseparable amigo Abelito, Aldo soltó una confesión que dejó a todos con la boca abierta.

"¿La Jefa tendrá esposo?”, preguntó Abelito. “No sé, pero debe estar bien bonita la Jefa. Tiene una voz bien bonita... No creo, debe ser soltera”, respondió Aldo de Nigris, mientras ambos especulaban sobre la edad y el estado civil de la voz que los guía día con día.

La conversación siguió con un debate sobre cuántos años podría tener la Jefa. Aldo le calculó 23, mientras Abelito apostó por 33. ¿La respuesta final? “La edad perfecta”, dijo Aldo, confirmando que está más que encantado.

La casa de los famosos México: Aldo de Nigris y Abelito habrían tenido contacto con el exterior / Redes sociales

¿Quién es la mujer que está detrás de la Jefa en La casa de los famosos México 2025?

Aunque los habitantes de La casa de los famosos México 2025 no tienen idea de quién es la Jefa, afuera ya se sabe que la voz principal pertenece a Jessica Ortiz, una reconocida actriz de doblaje nacida el 11 de enero de 1979 en la Ciudad de México. Con 46 años de edad, Jessica ha prestado su voz a personajes icónicos en el mundo del doblaje, y ahora es la encargada de poner orden en el reality más visto del país.

Pero ella no está sola. Además de Jessica Ortiz, otras dos locutoras también participan en la operación de La Jefa: Yotzmit Ramírez y Denisse Cervantes, quienes se encargan de mantener activa la casa las 24 horas del día. Así que, aunque Aldo y Abelito sueñen con una sola mujer detrás de esa voz encantadora, la realidad es que hay un equipo completo detrás del micrófono.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. El fandom de Aldo de Nigris, que ya lo tenía como uno de los favoritos por su físico, su carisma y su amistad con Abelito, ahora lo ve como un romántico empedernido. Los clips de la conversación se viralizaron en TikTok y X (antes Twitter), donde los usuarios hicieron todo tipo de comentarios.

“Aldo ya cayó”

“La Jefa tiene a todos enamorados”

“Jessica Ortiz tiene 46 años y sí, está muy bonita.”

"¡No, no digas eso, Aldo! Van a querer expulsar a la Jefa. A ti no te puede gustar nadie más que tu fandom acá afuera.”

“Si Aldito dice que las de 33 tenemos la edad perfecta... entonces la tenemos, y soporten.”

“La Jefa: Aldo, pasa al confesionario.”

“Nosotros shipeándolo con Eleine… y él enamorado de la Jefa.”

