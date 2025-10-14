¿Cuánto gana Lola Cortés en La granja VIP? Filtran la presunta cifra que la convertiría en la más cara del reality

La noche del domingo 12 de octubre durante la primera gala de La granja VIP, se reveló que Lola Cortés sería la participante número 16 del reality. La actriz y cantante, conocida por su carácter firme y su paso como crítica en La academia y otros realities, fue presentada entre luces, aplausos y gritos del público, en uno de los momentos más comentados de la emisión. Ahora en redes circula cuánto presuntamente le estarían pagando. ¡Te contamos!

La granja anuncio / TV Azteca

¿Cuánto habría cobrado Lola Cortés por entrar a La granja VIP?

Según documentos y listas extraoficiales que Infobae México asegura haber recibido, Lolita Cortes, la “Jueza de hierro” habría firmado un acuerdo económico sin precedentes. El supuesto acuerdo con Lola Cortés alcanzaría los 500 mil pesos semanales, lo que la colocaría como la figura mejor pagada del reality.

De acuerdo con lo difundido por Infobae, diversas cuentas en redes sociales dedicadas a noticias de espectáculos han difundido capturas de supuestos listados internos en las que se detallaría el pago por semana de los participantes. En esos presuntos registros, Cortés aparecería por encima de otros nombres fuertes como Fabiola Campomanes, quien habría firmado por más de 400 mil pesos y de figuras como Alfredo Adame y hasta el conductor del programa.

La filtración provocó una ola de comentarios en plataformas como X y TikTok, en las que usuarios expresaron sorpresa por el monto y celebraron su incorporación. El tema rápidamente se volvió tendencia con hashtags como #LolaEnLaGranjaVIP y #JuezaDeHierroEnTVAzteca.

Cabe destacar que lo publicado por Infobae no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial de la producción del reality, por lo que guarda la calidad de rumor.

Lolita Cortés en La granja VIP / Captura de pantalla

¿Cómo fue la entrada sorpresa de Lolita Cortés en La granja VIP?

Durante la gala inaugural, la participación de Lola Cortés en La granja VIP el nuevo reality show, fue mantenida en secreto hasta el último momento. La actriz ingresó al set vestida con el uniforme de granjera, provocando sorpresa entre los demás competidores y euforia entre los fans que seguían la transmisión en vivo. En su breve presentación, pronunció unas palabras que marcaron su postura dentro del programa:

Durante su presentación, la actriz se dirigió a los demás participantes con un mensaje de humildad y compromiso:

“Vengo aquí como una más. No quiero privilegios, vengo a trabajar, a competir y a disfrutar cada momento”. Lola Cortés

La estrategia de mantener su identidad en secreto tuvo como objetivo generar sorpresa y dinamismo dentro del reality, elevando la expectativa de la audiencia y reforzando la narrativa del programa.

¿Cuándo, cómo y dónde ver La granja VIP?

La granja VIP es el nuevo reality show de TV Azteca que se transmite en vivo desde el domingo 12 de octubre de 2025. El programa se emite por Azteca UNO en la televisión abierta y está disponible en Disney+ para quienes deseen seguir las 24 horas del día el contenido exclusivo del reality.

Horarios de transmisión:

La programación de La granja VIP se distribuye de la siguiente manera:



Domingo : Gala principal y eliminación, a las 8:00 pm (hora del centro de México).

Lunes a viernes : Programa en vivo de 9:00 pm a 10:30 pm.

Antes de cada emisión en vivo, se transmite un Pre show:



Lunes a viernes: de 8:30 pm a 9:00 pm

Domingo: de 7:30 pm a 8:00 pm

Este contenido adicional está disponible en el sitio web oficial de Azteca UNO y en la aplicación TV Azteca En Vivo. Si no cuentas con una suscripción a Disney+, puedes acceder a las cámaras en vivo 24/7 de La granja VIP de forma gratuita durante las primeras dos semanas, a partir del estreno. Para ello, puedes seguir la transmisión en el canal oficial de YouTube de La granja VIP México o descargar la aplicación TV Azteca En Vivo desde tu tienda de aplicaciones (disponible para iOS y Android). Ambas opciones te permiten ver el feed directamente desde tu móvil o tablet sin necesidad de cuenta premium.

