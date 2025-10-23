Sergio Mayer Mori desata polémica en La granja VIP por polémico comentario ¿sobre su hija?: “Me lo enjaretaron”

¿Está funado? Sergio Mayer Mori pasó de ser uno de los favoritos en La granja VIP México a convertirse en blanco de críticas por una frase que soltó sin filtro durante una charla nocturna con Jawy Méndez, Omahí y el Patrón. El comentario, que se viralizó en redes, dejó a todos helados ¡Te contamos todo!

Lee: ¿Tío Pepe renuncia a La granja VIP? Da “like” a ataques contra Jawy y Sergio Mayer Mori en medio del escándalo

Sergio Mayer Mori cuenta en La granja VIP cómo sufrió acoso por ser hijo de Bárbara Mori / Especial

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori sobre su hija en La granja VIP México?

Durante una noche de castigo en La granja VIP México, Jawy Méndez debía cuidar la fogata principal como parte de una sanción por haber insultado al mayoral “tío Pepe”. En medio de esa velada, Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori, soltó una frase que encendió las redes sociales:

“Wey, yo no quería tener hijos” , dijo Sergio Mayer.

, dijo Sergio Mayer. A lo que Omahí respondió: “¿Y ahora sí?”

Sergio remató: “Me lo enjaretaron a los 17”.

El patrón, testigo de la conversación, solo se quedó observando en silencio. El clip se viralizó de inmediato y los comentarios no se hicieron esperar. Muchos usuarios lo tacharon de irresponsable, otros lo defendieron por haber sido menor de edad, pero la mayoría coincidió en que el tono fue desafortunado, especialmente porque, su hija, ya tiene edad para entender lo que se dice en televisión.



“Siempre culpa a la mamá y él no sabía qué era un condón, pero sí sabía qué era la Mari”, escribió un usuario.

“Puede que sea cierto, porque era menor de edad. Pero si ya eres adulto y dices esas cosas en cámara, a quien más afecta es a su hija”, comentó otro.

“Hay condones, hay tantas cosas para prevenir embarazos. Ahí andaba de calenturiento con la morra que no pensó en meterse con un tontuelo sin materia gris”, se lee en otro mensaje.

“Y el falso diciendo al inicio que era lo mejor que le había pasado”, criticó una seguidora.

La conversación se volvió tendencia y muchos se preguntaron si Sergio realmente se arrepiente de haber sido padre.

Mira: Sergio Mayer Mori sorprende con su reacción al regreso de La Bea en La granja VIP, ¿fuera de los favoritos?

Oigan no había visto esto, que pedo con el comentario de Sergio? Neta que su hija nunca escuche esto#LaGranjaVIP pic.twitter.com/oeBYRrIlzU — 🌻 (@sunflowerrrr01) October 22, 2025

¿Sergio Mayer Mori se arrepiente de haber sido papá joven?

Aunque el clip viral parecía sacado de contexto, Sergio Mayer Mori continuó la conversación revelando que, tras tener a su hija, ahora desea formar una familia grande:

“Pero ya después de tener a (su hija) quiero seis hijos más” Sergio Mayer Mori

El actor explicó que su visión de la paternidad ha cambiado con los años. En ese momento, no quería ser padre porque era muy joven y no tenía una imagen clara de lo que significaba formar una familia. Ahora, dice que desea tener una pareja con quien compartir la crianza desde el amor y la estabilidad:

“Mi versión de ser papá no ha sido la versión que quiero. Quiero tener una mujer con la que estemos en la misma página, que nos amemos, que criemos a nuestros hijos desde el mismo lugar. Formar una familia, o sea, ya sí quiero eso ya. Antes no”. Sergio Mayer Mori

Aun así, los comentarios siguieron al rojo vivo, y muchos le exigieron que midiera sus palabras, sobre todo por respeto a su hija.

Lee: Sergio Mayer Mori confiesa la dura razón por la que entró a La granja VIP, ¿estaba en quiebra?

Clip completo de Sergio Mayer Mori:

Esta no es la primera vez que Sergio Mayer Mori habla sobre lo difícil que fue enfrentar la paternidad a temprana edad. En entrevistas pasadas, ya había confesado que el miedo lo invadió cuando supo que sería papá:

“Fue una reacción desde el miedo. Le dije: ‘¿cómo?’, apenas estaba empezando a hacer mi primera película; no estaba en mis planes. Hoy, irónicamente, agradezco todo lo que ha hecho Natália. Hoy puedo convivir con un ser humano que supera cualquier expectativa”, expresó.

Incluso reveló que, en su momento, Natália Subtil aseguró que se iría a Brasil, lejos de él para tener al bebé, pero Mori no quería que se alejara y tomó responsabilidad de su paternidad:

“Le dije: ‘no quiero ser papá’. Me dijo: ‘bueno, me voy a Brasil y la tengo allá sola’. Y le dije: ‘no quiero ser papá pero quiero estar ahí, no quiero que mi hija a los 20 años me diga hola, cómo estás, mucho gusto’”, recordó.

La modelo brasileña Natália sostuvo una relación con Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer. / Fabook: Natália Subtil/ Instagram: @smayermori

¿Cómo fue la relación entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil desde el embarazo hasta su separación?

La historia entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil comenzó en 2016, durante el rodaje de la película Un padre no tan padre. Él tenía apenas 17 años y ella 28, lo que desde el inicio marcó una diferencia de edad significativa. A pesar de conocerse poco tiempo, la relación avanzó rápidamente y, al mes, Natália quedó embarazada. Ese mismo año nació su hija, convirtiendo a Sergio en padre adolescente y enfrentándolo a una nueva etapa de vida mientras intentaba consolidar su carrera artística.

La relación sentimental entre ambos terminó en 2017, pero la crianza de su hija los mantuvo conectados. Sin embargo, esa conexión ha estado marcada por altibajos, reclamos públicos y versiones encontradas. Natália ha denunciado en varias ocasiones que Sergio no cumple con sus responsabilidades económicas ni con su rol como padre presente. Por su parte, él ha compartido mensajes sin respuesta y ha expresado su frustración por no poder ver a su hija, especialmente en fechas significativas como el Día del Padre.

En 2022, posaron juntos para una revista bajo el título La familia que nunca fue, dejando claro que, aunque comparten la paternidad, no existe una relación sentimental entre ellos. Natália mostró cierta esperanza de reconciliación, pero Sergio fue tajante al decir que no habría vuelta atrás. En años recientes han intentado mejorar la comunicación por el bien de su hija, reconociendo mutuamente su papel como madre y padre, aunque los roces públicos continúan. Ambos coinciden en algo: su hija es la prioridad.