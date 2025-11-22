Pati Chapoy arremete contra Lola Cortés, luego de que se negara a dar una entrevista a Ventaneando

Pati Chapoy se mostró sentida con Lolita Cortés, pues al parecer la exjueza de hierro de “La academia” y reciente participante en “La granja VIP” se habría negado a dar una entrevista al programa de “Ventaneando”.

En una reciente emisión de Venteneando, los conductores hablaron del regreso de Lolita Cortes a “La granja VIP” como invitada para hablar de su experiencia en el reality, tras su salida voluntaria por un un problema de salud mental.

Lolita Cortés habría comido excremento de borrego en La granja VIP / Captura de pantalla

¿Por qué Lolita Cortés decidió abandonar La granja VIP?

Desde el inicio de la gala de eliminación en La granja VIP todo marchaba con normalidad, pero en algún momento Lolita Cortés apareció afectada, con un semblante de agotamiento que encendió las alarmas entre los fanáticos del programa.

Durante su intervención, la actriz rompió en llanto y explicó que su cuerpo y mente ya no podían soportar la presión del encierro y la competencia.

“Ya no puedo más. Pido la oportunidad de irme, quiero ir con mis doctores a arreglar mi cuerpo, mi mente”, comentó Lolita Cortés.

El momento más emotivo de la noche ocurrió fuera de cámaras, cuando Cortés finalmente se reencontró con su hija. Ambas se abrazaron en un llanto incontenible, poniendo fin a semanas de tensión y aislamiento.

Esta crisis sufrida en “La granja VIP” no era la primera que la crítica padecía, y es que durante el viernes de traición tuvo que ser atendida por especialistas ya que presentaba una crisis de ansiedad. Durante la transmisión se escuchaba el llanto de una persona, tiempo después se supo que era Lolita.

Lolita Cortés se va de La granja VIP / Redes sociales

¿Qué dijo Pati Chapoy de Lolita Cortés tras revelar que no quiso dar entrevista a Venteaneando?

Pati Chapoy rompió el silencio tras darse a conocer que Lolita Cortés se negó a dar una entrevista a “Ventaneando”, alegando que el programa había hablado mal de su hija.

En la emisión más reciente del programa, la periodista expresó su desacuerdo con la versión de la actriz y aclaró que no existe tal situación. “Ella dijo que no quería darle una entrevista a Ventaneando porque habíamos hablado mal de su hija. Por supuesto que no es cierto, pero ¿sabes qué?, si no quieren dar entrevistas… Me da mucha flojera, ¿eh? Si no quiere dar una entrevista, que vaya a la casa de enfrente a ver si le hacen una entrevista”, declaró Chapoy.

La reacción de la conductora deja en claro su molestia ante la negativa de Cortés, quien recientemente participó en “La granja VIP” y causó revuelo por abandonar el reality en medio de una crisis de ansiedad.