Adrián di Monte responde a señalamientos de Sandra Itzel ¡Rompió en llanto!

En la edición del pasado 6 de noviembre de TVNotas Sandra Itzel, quien es integrante de Mira quién baila y actriz de producciones como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, nos dio detalles del infierno que fue vivir en matrimonio con Adrián. ¡Él no quiere darle el divorcio!

Cabe recordar que Sandra Itzel denunció a Adrián, en redes sociales, el pasado mes de septiembre, sobre el supuesto abuso psicológico y maltrato que, su aún esposo, la habría hecho sufrir durante su la relación.

Las acusaciones comenzaron debido a que la histrionisa vio una entrevista en la que él mencionó que ya tiene una nueva relación, esto después de que ellos anunciaron su separación en 2021.

Adrián Di Monte responde a las acusaciones de Sandra Itzel

Tras las declaraciones de Sandra, Adrián externó su postura respecto a este escándalo, luego de mantenerse callado por tanto tiempo y, ¡no pudo contener las lágrimas!

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cubano dejó claro que antes de la polémica, ellos llevaban una buena relación.

“Hasta este entonces yo no he hablado. Yo no he dicho nada porque me considero un caballero y me he mantenido al margen de todo esto, pero ya esto me está afectando. Me está afectando mi trabajo. Me está afectando mi salud mental”. Adrián di Monte

Agregó: “Todo mundo me dice: ‘Ignórala’. Pero ya no puedo. Está cañón las cosas que se dicen de mí y estoy haciendo este video porque yo no puedo comunicarme contigo porque me bloqueaste, porque no tengo tu teléfono, porque tu mamá no me contesta, porque le diste mi número a un abogado que me está llamando”.

Sandra luchó lo más que pudo por su matrimonio.

Asimismo, Adrián destacó que no entiende por qué Sandra expuso diversos aspectos de su relación, pues reiteró que ellos en su momento se amaron.

“Expusiste mensajes, expusiste discusiones de cuando éramos chavitos. Cuando éramos niños, trapos sucios. Has dicho cosas horribles de mí y yo por más que lo ignoré, ya no lo puedo ignorar. ¿Por qué haces esto?”. Adrián di Monte

Continuó: “La gente que nos conoce a ti y a mí saben que esas cosas nunca pasaron entre nosotros. ¿Tuvimos discusiones? Sí. Tuvimos discusiones como todas las parejas… Ver los comentarios de toda la bola de gente que ni me conoce diciéndome que soy… No es justo Sandra. No es justo que hagas eso… porque te quise. Te amé. Nos amamos”.

Sandra Itzel asegura que ya comenzó los trámites de divorcio / Facebook: Sandra Itzel

En cuanto al divorcio, el histrión aseveró: “Yo fui a hacer lo del divorcio. Busqué una compañía en Estados Unidos que se dedica a eso. No entendiste el papel, pero, ¿cómo vas a decir que es fraudulento? Que tu email se escribió mal, pues se corrige… ¿Por qué dices cosas que no son? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres lograr? ¿Por qué no podemos terminar esto tranquilos?”.

Tras estas fuertes declaraciones, el Di Monte procedió a borrar el video de su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo, usuarios se dieron a la tarea de circularlo por todas las redes sociales.

Así lo dijo Adrián di Monte:

Nadie te cree!! @AdrianDiMonte esas lágrimas son más falsas que nada.

Acéptalo! Le hiciste la cubanada a @SandraItzel te pasaste de OGT! pic.twitter.com/YXmngwSsEv — El Chismecito (@elchicocriticon) November 11, 2023

