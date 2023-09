Sandra Itzel, exesposa de Adrián Di Monte, exhibe presunto maltrato e infidelidad del actor

Hasta el momento, Adrián Di Monte no se ha pronunciado ante lo dicho por su ex.

A finales de agosto del 2021, Sandra Itzel y Adrián Di Monte anunciaron su separación después de 10 años de relación. En ese momento, ambos aseguraron que todo había terminado de buena manera y seguirían siendo amigos.

Sin embargo, ahora la actriz cambia su versión de la historia tras una entrevista reciente que dio el cubano en la que le resta importancia a su matrimonio y se refiere a ella como “la chava”.

A raíz de estas declaraciones, la exconcursante de Bake off celebrity México decidió contar “su verdad” y exponer el presunto maltrato que habría sufrido a lo largo de su relación con el actor.

Mediante redes sociales, aseguró que sufrió mucho “abuso psicológico” durante los 10 años que estuvo junto a su expareja, a quien no le habría importado el apoyo que le dio para que pudiera hacer una carrera artística en México.

Sandra Itzel afirmó que Adrián Di Monte solo está haciendo declaraciones “cobardes” en su contra / Instagram: @sandraitzel

“He sido muy benevolente. He callado muchas cosas, pero el que con fuego juega, se quema. ¿Ahora soy ‘la chava’? La mujer que lo apoyó, que lo hizo crecer, que lo cuidó durante 10 años... ¿Mereces cosas buenas después de abusar psicológicamente de mí durante 10 años? No se puede ser feliz sobre las lágrimas de los demás”. Sandra Itzel

Asimismo, afirmó que él tuvo una relación extramarital mientras estaban casados y hasta mostró algunas conversaciones que el cubano habría tenido con su amante: “Voy a estar subiendo todas las pruebas que tengo porque a mí la verdad me respalda”, indicó.

De acuerdo con Sandra Itzel, decidió romper el silencio por todas las declaraciones “cobardes” que su ex hizo en su contra: “Si lo comparto no es por ‘ardida’ o porque ‘me pusieron los cuernos’ o ‘porque no le quise dar un bebe’. Él no tuvo respeto a nuestros acuerdos en privado”, señaló.

Esta es la supuesta conversación que Adrián Di Monte habría tenido con su amante / Instagram: @sandraitzel

Sandra Itzel expone más pruebas contra Adrián Di Monte

Tras exponer la infidelidad de su ex, Sandra Itzel también compartió unos supuestos mensajes de 2014, donde Adrián Di Monte la llama “p3rr4” y le exige que le pida perdón para estar con ella.

“Fueron 10 años de abusos, violencia psicológica, infidelidades, traiciones... No pensaba hacer esto público JAMÁS, pero ya que el señor quiso exponer las cosas públicamente sin antes hablarlo conmigo en privado y SIN ESTAR DIVORCIADO, entonces quitemos las máscaras”. Sandra Itzel

De igual forma, reiteró: “Diez años merecían un respeto y me voy limpia porque fui una gran esposa y lo invito, señor Adrián, a que lo niegue”.

Sandra Itzel aseguró que tiene más evidencia de todo lo que habría vivido con Adrián Di Monte / Instagram: @sandraitzel

Para finalizar, dejó en claro que ahora está soltera y los trámites de su divorcio de Adrián Di Monte continúan, pues quiere comenzar una nueva vida: “Lista para iniciar un nuevo capítulo en mi vida. Estoy más viva y fuerte que nunca”, concluyó.

Esta es la entrevista que hizo enojar a Sandra Itzel

Sandra Itzel y Adrián Di Monte en Inseparables

Tras haber anunciado su separación, Sandra Itzel y Adrián Di Monti entraron alreality de Televisa Inseparables como pareja. En aquella ocasión, ambos dijeron que se habían dado otra oportunidad.

Su participación causó mucha polémica, pues los televidentes notaron que él tenía ciertas actitudes negativas con la joven. Posteriormente, en mayo del 2022, una fuente cercana contó a TVNotas que ellos mintieron sobre su reconciliación para entrar al reality.

