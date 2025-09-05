¿Crisis en La casa de los famosos México? Wendy Guevara y Ninel Conde ¿sufren duras pérdidas? Esto aseguran

La polémica en ‘La casa de los famosos México 2025’ no para. En medio de las controversias de algunos habitantes, trasciende que, presuntamente, a Wendy Guevara le bajaron el sueldo, mientras que a Ninel Conde todavía no le dan su último pago, ¿el programa vive una crisis financiera?

Ninel Conde y Wendy Guevara / Redes sociales

¿Por qué a Wendy Guevara, presuntamente, le bajaron el sueldo en ‘La casa de los famosos México 2025’?

De acuerdo con información de Javier Ceriani, la producción de ‘La casa de los famosos México’, supuestamente, ya no quiere a Wendy Guevara como conductora de las pre y post galas del programa, por lo que, presuntamente, le habrían bajado el sueldo para que “se cansara” y se saliera por voluntad propia.

Javier Ceriani “Le bajaron el sueldo a Wendy Guevara para orillarla a que se salga, para sacársela de en medio”

Presuntamente, ‘la Perdida’ no habría generado el rating deseado, además de que “es muy cara”. Lejos de lo que muchos pudieran pensar, Wendy no protestó por este cambio tan abrupto y lo aceptó sin más.

“¿Qué creen que hizo Wendy, la Perdida o la Desesperada? Le jugó sucio y gacho y aceptó la rebajada de sueldo”, contó.

Aunque no dio detalles de la cifra que estaría ganando actualmente la ganadora de ‘La casa de los famosos México 2023’, algunos han especulado que podría ganar una cantidad similar a la que recibía cuando era habitante del reality. En su momento, la propia Wendy dijo ganar 90 mil pesos semanales, siendo una de las que menos cobraba.

Sin embargo, lo antes mencionado no ha sido confirmado por una fuente oficial de ‘La casa de los famosos México’, así como por la misma Wendy. Por esta razón, esta información queda en puntual calidad de RUMOR.

¿Por qué Ninel Conde, presuntamente, no ha recibido su último pago por estar en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Sobre Ninel Conde, quien fue la tercera eliminada de ‘La casa de los famosos México 2025’, Javier Ceriani reveló que, presuntamente, la producción aún no le da su último pago por haber estado en el programa.

Y es que, aparentemente, esta cantidad la quieren usar para cubrir la supuesta multa que Ninel se ganó por hablar mal del reality y haber “incumplido el contrato”. Se ha reportado que la sanción es de un millón de pesos. Todo esto, principalmente, a que, supuestamente, no se estarían generando las ganancias esperadas.

“A Ninel la obligaron a ir a las galas. Le fue a llorar a la Noguerón (productora de ‘La casa’) que, por favor, no le cobren la multa, que va a ser todo lo que sea necesario. El problema es que no le han dado el pago del último mes y, de ahí, se lo descontaría la contaduría para ahorrarse ese dinero. Tan mal está ‘La casa de los famosos (México)’ y que finalmente Ninel rompió”, manifestó.

Cabe destacar que esto no ha sido confirmado o desmentido por alguna fuente oficial, por lo que el recorte de sueldo de Wendy, la falta de pago de Ninel y la aparente crisis del reality solo quedan en calidad de rumor.

Ninel Conde en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Cuánto ganaba semanalmente Ninel Conde por estar en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Si bien el sueldo de los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2025’ nunca ha sido expuesto de manera oficial, diversos medios han reportado que, presuntamente, Ninel Conde ganaba cerca de 630 mil pesos semanales.

Con base en esta cantidad, se podría decir que, supuestamente, se le dieron casi dos millones de pesos por las tres semanas que estuvo en el show. No obstante, esto no es algo que haya sido verificado y la llamada ‘Bombón asesino’ jamás ha hablado del tema.

Cabe destacar que, en su momento, trascendió que, presuntamente, Ninel puso muchas condiciones para entrar en el reality, entre ellas, ser la mejor pagada. No obstante, esto fue desmentido por Rosa María Noguerón, productora del reality. En entrevista para TVNotas, aseguró que la actriz estaba más que dispuesta a participar.

