Captan a Mariana Botas ‘ignorando’ a Alexis Ayala en el reencuentro de ‘La casa de los famosos México’

El pasado jueves 2 de octubre, se realizó el reencuentro entre los finalistas y exhabitantes de ‘La casa de los famosos México 2025’. Todos disfrutaron de una fiesta amenizada por Grupo Firme. Desafortunadamente, el festejo se vio eclipsado por una serie de polémicas. Una de las más sonadas fue el desaire que Mariana Botas le hizo a Alexis Ayala, ¿qué sucedió?

Mariana Botas / Redes sociales

¿Qué pasó en el reencuentro de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Tanto los finalistas como los eliminados de ‘La casa de los famosos México 2025’ pudieron volverse a ver a unos días de la gran final. Aunque todos se mostraron emocionados por el reencuentro, hubo una serie de cosas que dieron mucho de qué hablar.

En primera, Alexis Ayala abandonó la fiesta demasiado pronto y ni siquiera se despidió, lo que no solo causó preocupación entre el resto de sus excompañeros, sino que también desató un montón de especulaciones.

Hasta ahora el actor no ha explicado el motivo y solo usó sus redes sociales para mostrar algunas fotos con quienes fueron sus compañeros de equipo. También escribió el siguiente mensaje: “Digan lo que digan, la unión genuina se crea y se sostiene porque la manada, en todas sus partes, camina con los pies en la tierra y el corazón en la luna. Los amo #teamnoche”.

De igual forma, circuló una imagen en la que, aparentemente, Mar Contreras y Aldo de Nigris se habrían dando un beso en la boca. Según algunos usuarios, la foto estaba siendo sacada de contexto, pues realmente Mar le estaba dando un beso en la mejilla.

Mensaje de Alexis Ayala / Redes sociales

¿Qué pasó entre Mariana Botas y Alexis Ayala en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Desde hace algunas horas, se ha viralizado un video en el que se ve a Mariana Botas ignorando a Alexis Ayala antes de comenzar la gala de La casa de los famosos México. En las imágenes, se observa al actor saludando a cada uno de los excompañeros eliminados.

En algún momento, se acercó a Mariana. Sin embargo, esta simplemente se limitó a seguir viendo su teléfono, mientras que Alexis siguió saludando al resto de los presentes. Algunos usuarios teorizan que esta pudo haber sido la razón por la que el actor decidió retirarse de la fiesta.

En redes sociales, las opiniones han sido muy diversas. Si bien algunos aseguran que la actitud de Mariana fue “grosera” y que esta situación respalda lo dicho por doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, quien declaró que la actriz la trató mal en su momento; mientras que otros simplemente consideran que la celebridad no tenía por qué ser “educada” con alguien que la “trató mal” en ‘La casa’.

Recordemos que Mariana y Alexis tuvieron un par de discusiones dentro del reality, debido a esto, la propia actriz ha dicho que no quiere tener contacto con él. Algunos comentarios que te podían leer son:

“Nunca hay que dudar de doña Alegría”

“Es momento de creerle a doña Alegría”

Mariana no tiene la obligación de saludar a quien fue grosero con ella”

“Tampoco él tenía muchas ganas de saludarla”

“¿Por qué Mariana tendría que saludar a este viejo nefasto”

“¿Y cuál es el problema?”

¿Quiénes participaron en ‘La casa de los famosos México 2025’ y cuándo es la gran final?

La gran final de ‘La casa de los famosos México 2025’ está programada para el próximo 5 de octubre. La gala inicia a las 8:30 y podrá verse por el canal de ‘Las Estrellas’, así como por VIX.

Estos son los participantes que estuvieron en esta temporada de ‘La casa’:

Olivia Collins

Adrián Di Monte

Facundo

Mariana Botas

Priscila Valverde

Elaine Haro

Ninel Conde

Alexis Ayala (Sexto lugar)

Dalilah Polanco (Finalista)

Aarón Mercury

Abelito (Finalista)

Aldo de Nigris (Finalista)

Mar Contreras (Finalista)

Shiky (Finalista)

El Guana

