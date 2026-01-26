Gustavo Adolfo Infante y esposo de Maribel Guardia se enfrentan en juzgados a días de polémica entrevista a Imelda Tuñón

La guerra entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia ya involucró a Marco Chacón y a Gustavo Adolfo Infante. El esposo de la actriz inició un proceso legal contra el periodista tras la entrevista que este último le hizo a Imelda Tuñón, exnuera de la celebridad.

Este lunes 26 de enero, Gustavo Adolfo Infante asistió a los juzgados y, en entrevista para diversos medios incluyendo TVNotas, se sinceró sobre su sentir acerca de todo este asunto. Esto fue lo que dijo.

¿Qué dijo Imelda Tuñón en su entrevista con Gustavo Adolfo Infante?

La semana pasada, Gustavo Adolfo Infante entrevistó a Imelda Tuñón. Durante la conversación, esta última dio fuertes declaraciones. Entre las más impactantes estuvo que, presuntamente, Maribel Guardia era rifada por 100 mil peros la noche.

“A mí desde antes de que anduviera con Julián, mi abuelo no estaba muy convencido porque mi abuelo era socio de una empresa constructora porque él era ingeniero civil y él me dijo: ‘Es que esta señora, mi socio, el arquitecto, me ha dicho varias veces que la han invitado a rifas y cada quien pone 100 mil pesos. El que gana se queda con Maribel Guardia toda la noche’”, indicó.

Por si esto fuera poco, Imelda sostuvo que mucha gente del medio artístico ya sabía sobre este asunto. Supuestamente, quienes tenían conocimiento de esto habían sido amenazados para que no dijeran nada.

Posteriormente, subiría unas historias a Instagram en las que expresa que, supuestamente, Marco Chacón, esposo de la actriz, le impide acceder al dinero que Julián Figueroa le dejó a su hijo, lo que ha dificultado que mantenga el nivel de vida al que está acostumbrado.

¿Qué pasó entre Gustavo Adolfo Infante y Marco Chacón en los juzgados?

En entrevista para diversos medios, incluyendo TVNotas, Gustavo Adolfo Infante contó que había asistido a una “audiencia de conciliación” en la demanda que Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, interpuso en su contra. El periodista aseguró que “a su particular punto de vista, esta situación era un atropello a la libertad de expresión”.

“Marco Chacón, primero, puso a Maribel Guardia. Nunca he hablado de ella. Yo la respeto y admiro, pero Marco Chacón, la verdad, todo lo que ha venido haciendo. Lo que yo he dicho de él, lo sostengo, creo que el cuate es un abusivo, que utilizó aquí a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para quitarle el hijo a Imelda” Gustavo Adolfo Infante

Recordó todo lo que pasó Imelda a lo largo del proceso legal por la custodia del menor, así como la controversia por la presunta falsificación en el testamento del fallecido Julián Figueroa: “Él (Marco Chacón) es el albacea. Desde que se murió Julián, no le han dado ni un peso (a Imelda Tuñón)”, indicó.

¿Qué pide Marco Chacón en su demanda contra Gustavo Adolfo Infante?

Gustavo Adolfo Infante mencionó que Marco Chacón no asistió a la audiencia y mandó en su representación a su abogada. El periodista también refirió que los abogados de ambos hablaron y la parte acusatoria exigía que se pidiera una disculpa pública.

“Llegó la abogada del señor Marco Chacón. Dijo que, si yo ofrecía una disculpa pública y pagaba cosas, pues ahí moría” resaltó para posteriormente darle la palabra a su representante legal, Mariana Gutiérrez.

La licenciada en Derecho sostuvo lo siguiente: “Consideramos que no prospera la demanda que interpuso Marco Chacón en contra del señor Gustavo Adolfo Infante. El juez nos sugiere si podía haber un convenio o si pudieran conciliar las partes. Nosotros dijimos: ‘pudiera ser, si ustedes desisten, nosotros podríamos considerar el tema. No hay pruebas. Lo demandaron por la libertad de expresión. Es una demanda civil por daño moral”.

En apoyo al comunicador, también asistió la grafóloga Maryfer Centeno. Dijo que, presuntamente, la firma en el testamento de Julián Figueroa sería “falsa”, algo que Gustavo ha mencionado en diversas ocasiones. La experta sostuvo que ha podido corroborar esto con sus conocimientos.

