Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, responde a Imelda Tuñón, quien lo comparó con una rata

Los pleitos entre Imelda Tuñón, Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón parecen no tener fin. Y es que, en medio de la batalla legal con relación al nieto de la actriz, la viuda de Julián Figueroa criticó a Chacón por haber llorado en plena entrevista.

El pasado jueves 17 de julio, la actriz, Maribel Guardia, y su esposo, Marco Chacón, se presentaron al programa ‘Siéntese quien pueda’ para hablar de las polémicas y rumores sobre su matrimonio que se han suscitado en los últimos meses.

En algún punto de la conversación, el abogado de profesión rompió en llanto al recordar a su hijastro, Julián Figueroa, quien falleció en abril del 2023 a los 27 años por un infarto al miocardio, según el reporte oficial.

Marco también aprovechó para negar las especulaciones de infidelidad y sostuvo que la viuda de Julián Figueroa, Imelda Tuñón, en alianza con Gustavo Adolfo Infante, orquestaba una campaña de desprestigio en su contra.

¿Cómo reaccionó Imelda Tuñón ante el llanto y declaraciones de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia?

Durante el pasado fin de semana, Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, usó sus redes sociales para mandar un contundente mensaje a Marco Chacón. Si bien no mencionó nombres, muchos intuyeron que sus palabras estaban dirigidas a él.

A través de historias de Instagram, no solo habría vuelto a sugerir que Chacón es quien busca desprestigiarla, también resaltaría que le hizo mucho daño a su familia.

“Qué fácil llorar cuando vas perdiendo, cuando causaste tanto daño y dolor a una familia haciendo campañas de desprestigio escondido como (emoji de rata)... Nada de frente, perdón, pero no puedo tener respeto por gente tan cobarde, con tan poca empatía, poco valor humano y educación”, manifestó.

Por si esto fuera poco, aprovechó para lanzar un aparente dardo en contra de Maribel Guardia. Y es que habría compartido un meme que dice: “Las señoras problemáticas son las que tienen las cejas así”, junto a una imagen del payaso “It” luciendo unas cejas maquilladas y delgadas, muy parecidas a la forma en que las usa Guardia.

¿Qué dijo Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, ante las recientes declaraciones de Imelda Tuñón?

Hace unas horas, el programa ‘Venga la alegría’ compartió un audio de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, haciéndole frente a los señalamientos de Imelda Tuñón.

En la grabación, el abogado expresa que no tiene mucho más que decir ante las declaraciones de Imelda Tuñón, a excepción de que nadie le puede quitar el “derecho” de sufrir por Julián Figueroa, a quien consideraba un hijo.

“Yo no tengo nada que opinar. Yo tengo pleno derecho de llorar por mi hijo (Julián Figueroa), el que crié y del que me hice responsable desde los dos años de edad, con el que viví cosas increíbles, desde muchos años antes que aparecieran otras personas” Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia

Chacón también resaltó que la muerte del actor e hijo de Maribel Guardia sigue afectándolo profundamente, reiterando que fue un padre para el joven.

“Mi dolor me pertenece. Puedo exteriorizarlo como yo quiera. Ya parece que hay alguien que pueda coartarlo. Yo no lloro por procesos judiciales. Yo lloro la ausencia de un hijo que ha dejado un vacío en esta casa y en nuestras vidas”, expresó Marco.

¿Marco Chacón mintió sobre su grado de estudios?

En medio de todo esto, durante el pasado fin de semana, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, compartió un video para desmentir las especulaciones sobre su grado de estudios.

Y es que, recientemente, el periodista Gustavo Adolfo Infante puso en duda que su certificado de Doctor en Derecho data del 2002, mientras que la licenciatura fue registrada en 2007. El periodista afirma que las fechas no coinciden, lo que comenzó a levantar sospechas de que el abogado realmente hubiera mentido sobre sus estudios.

En el clip compartido por Chacón, mostró su título en Derecho y aclaró que tiene todas las facultades para trabajar como maestro en una universidad. También se dijo harto de la campaña de desprestigio que el comunicador gesta en su contra.

“Me da mucha pena tener que mostrar esto. Ofrezco una disculpa por hacerlo. Quienes me conocen, saben que nunca he presumido grados académicos. He sido siempre simplemente ‘Marco’, sin título ni etiquetas. Ahora, han decidido inventar que no soy Doctor en Derecho; he tenido paciencia con muchas de sus mentiras, pero además del daño constante a mi persona, ahora parece empeñado en destruir también mi trayectoria profesional”, puntualizó.

