Imelda Tuñón reaparece con aparente dardo vs Maribel Guardia en medio de supuesta demanda por difamación

La polémica entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Tuñón, parece no tener fin. Y es que, recientemente, la joven sostuvo que, presuntamente, la actriz pasaba la noche con hombres tras llevarse a cabo supuestas rifas. La viuda de Julián Figueroa fue muy criticada en redes sociales por ello. La mayoría de usuarios la llamaron “hipócrita”, pues, en su momento, se quejó de que Maribel la señalara de supuestamente tener adicción a los estupefacientes.

En medio de todo esto, Imelda reaparece en redes sociales con un mensaje que, para muchos, fue una contundente indirecta para su exsuegra.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Cuál fue la presunta indirecta que Imelda Tuñón lanzó a Maribel Guardia?

Hace algunas horas, Imelda Tuñón usó sus redes sociales para lanzar un mensaje reflexivo sobre la libertad de expresión. Si bien no mencionó nombres, la imagen que compartió señala que nadie debería usar la “violencia, amenazas o difamación” para “minimizar” a las personas.

“Cada intento de callarnos, invalidar nuestro trabajo, minimizar la violencia vicaria, difamarnos, amenazarnos o atacar la ley no nos debilita: nos confirma. Porque nadie ataca una mentira con tanta desesperación” Imelda Tuñón

Para muchos en redes, esto habría sido un dardo para Marco Chacón, quien ya anunció medidas legales contra Gustavo Adolfo Infante, pero principalmente para Maribel Guardia, quien se dice que presuntamente también iniciará un proceso judicial, pero en su contra.

Recordemos que el problema entre Maribel e Imelda comenzó a inicios del 2025, luego de que la actriz demandara a su exnuera por no considerarla apta para cuidar de su nieto. Guardia sostuvo en diversas ocasiones que la joven necesitaba someterse a una rehabilitación, pues supuestamente tenía problemas con las sustancias. Esto ha sido negado por Tuñón.

Mensaje de Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Existe una demanda contra Imelda Tuñón?

Si bien Maribel Guardia no ha respondido de manera directa sobre lo dicho por Imelda Tuñón, se ha reportado que, presuntamente, habría comenzado una demanda en su contra por el delito de difamación.

Durante la transmisión más reciente de su programa en YouTube, el periodista Mich Rubalcaba señaló que la actriz presuntamente podría estar muy molesta con las afirmaciones de su exnuera, por lo que ya se estaría asesorando legalmente para una demanda.

“Yo creo que está sujeta a una demanda. Que se prepare porque yo creo que Marco Chacón y Maribel Guardia podrían proceder legalmente. Y tendrían todo el derecho de hacerlo. Si Imelda dijo lo que dijo es porque tiene pruebas”, indicó.

Hasta el momento, Maribel no ha dicho nada sobre la posible demanda contra Tuñón y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para compartir un poco de su participación en el reality ‘¿Apostarías por mí?’.

¿Por qué Maribel Guardia e Imelda Tuñón están peleadas?

En su momento, Maribel Guardia e Imelda Tuñón fueron sumamente unidas. Se apoyaron mucho en el duelo por la muerte de Julián Figueroa, suscitada en abril de 2023. No obstante, todo cambió en enero de 2025.

En ese entonces, Maribel demandó a Imelda. La actriz argumentó que su exnuera no era apta para cuidar a su nieto por sus supuestas adicciones. Afirmó que no quería la custodia del menor, sino que deseaba que la joven fuera a rehabilitación. En aquella ocasión, la cantante fue alejada del pequeño mientras se hacían las investigaciones correspondientes.

Tuñón negó estas acusaciones y aseguró que la celebridad solo estaba molesta porque había decidido irse de su casa. Si bien con el tiempo pudo recuperar al niño, la guerra de declaraciones no cesó.

La exparticipante de ‘La Academia Venga la alegría’ no solo declaró que Chacón, presuntamente, le habeía sido infiel a Maribel con una exalumna de su universidad, sino que también presuntamente habría manipulado el testamento de Julián Figueroa.

Derivado de esto, así como de las nuevas declaraciones, Marco indicó que ya había abogados involucrados. Aunque no especificó más, se cree que podría tratarse de una demanda.

