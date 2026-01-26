A querida exconductora de Hoy se le puede necrosar la cara tras nueva cirugía ¡le sale caro ser bella! FOTOS

Damaris Rojas, exintegrante de Las Bandidas, se convirtió en otra víctima más de las malas prácticas en cirugías estéticas, ya que en el pasado le aplicaron polímeros en gran parte de su rostro. “Fui víctima de una mala praxis cuando me inyectaron polímeros. Un dizque cirujano venezolano, que estuvo en la cárcel por haberle desgraciado la vida a muchas personas, me puso polímeros en la cara, en los labios y en la nariz. El mismo peso comenzó a comerse el tejido de la columela. Ya me quitaron lo que traía en la cara y en los labios”.

¿Cómo fue el accidente que sufrió Damaris Rojas por el que se sometió a una nueva cirugía?

Damaris Rojas aclaró que se sometió a la cirugía no solo para retirar la sustancia, sino que además fue por el accidente automovilístico que sufrió en mayo de 2024, donde recibió un golpe en la cabeza que le ocasionó una fractura en la nariz. “En esta operación me quitaron una parte de los biopolímeros. Me retiraron un poco de cartílago de la oreja para levantar la punta de la nariz. Lamentablemente, los polímeros estaban ganando la batalla. La punta de la nariz se empezó a colgar. Ojo, también me la hice por el accidente que tuve, cuando me la fracturé. La traía rota”.

Damaris está consciente de que toda su vida vivirá con un porcentaje de polímeros en su cuerpo.

“No pudieron retirármelos por completo, porque puedo correr el riesgo de que me salga necrosis en la piel. Me quitaron lo más que pudieron, sin afectar ningún nervio. Por esa razón he estado en cuidados extremos. Únicamente me he levantado para ir al médico. Desafortunadamente, toda mi vida tendré un rastro de polímero en mi cuerpo. Al parecer es una cantidad mínima y ya no migrará. Por ahora no debo agacharme, llorar, hacer corajes o exponerme al sol. Comenzaré con cámara hiperbárica”. Damaris Rojas

¿Cuál es la razón por la que Damaris Rojas ha tenido tres cirugías en la nariz?

Damaris Rojas y su fijación por ser una “Barbie” la ha llevado a someterse 3 veces a cirugías de nariz. “Realmente no sé si sea adicción a las cirugías. Más bien es obsesión por ser una ‘Barbie’. Me han llegado a decir que necesito tomar un tratamiento para dejar a un lado esa obsesión. Tengo mi clóset, zapatillas y bolsas rosas. No he puesto mi casa en ese color por mi hijo varón. Llevo 3 cirugías de nariz y, si no lo logro, el próximo año me la vuelvo a hacer”.

La modelo está dispuesta a someterse a todas las cirugías hasta quedar como quiere, pero hay una en específico que no se haría. “No me importa que me digan: ‘Te pareces a la ‘Barbie’’. Si yo llego a sentir que me falta, seguiré con mis arreglitos. Si es necesario hacerme la cara más chiquita y perfilada, lo haré. La que puede, puede. No es nada barato. Para eso trabajo. Lo único que no me haría es cambiarme el color de los ojos. Me da terror perder la vista. Por eso compré un cajón lleno de pupilentes”.

Finalmente, aunque ha recibido comentarios negativos por su aspecto físico, nos comentó que seguirá con su objetivo. “No me da miedo morir, sino sufrir en el proceso o que mi familia sufra. De algo nos moriremos. Si me llego a morir ahí (en el quirófano), pues ya ni modo. Sin embargo, no pasará. No me importan las críticas o lo que digan. La del dinero, la de la imagen y la del cuerpo soy yo”.

¿Cuál es la trayectoria de Damaris Rojas en televisión?

La vimos como conductora en el programa Hoy .

. Participó en algunos realities como El poder del amor, Enamorándonos , de TV Azteca, y Enamorándonos USA .

Incursionó en la música con los sencillos “La domadora”, “Poca ropa”, “Hasta abajo” y “Uy qué calor”.

Fue parte del grupo Las Bandidas.

Cuenta con 1.4 millones de seguidores en Instagram y 1.7 millones en TikTok.

