Damaris Rojas es hospitalizada y pide oraciones por su salud tras accidente de coche

La modelo, actriz y exconductora de la sección ‘Ponte fit’ del programa ‘Hoy’, Damaris Rojas, sorprendió a sus seguidores al revelar a través de su cuenta de Instagram que sufrió un accidente automovilístico durante el fin de semana pasado.

En un mensaje cargado de optimismo y gratitud, compartió su situación actual desde el hospital, solicitando a sus seguidores una oración por su pronta recuperación para poder regresar a casa.

En sus palabras, Rojas expresó en su cuenta de Instagram:

“El fin de semana tuve un accidente automovilístico y pues desafortunadamente sigo en el hospital. Les pido por favor una oración por mi salud para que me pueda ir a mi casita. Aún con todas las adversidades buscaré ser feliz y buscaré dar una sonrisa. Gracias a todos por sus mensajes y por su cariño”.

¿Cómo se encuentra Damaris Rojas tras accidente?

A pesar de no proporcionar detalles específicos sobre su estado de salud o los pormenores del incidente, la artista compartió fotos con la esperanza de mantener un espíritu positivo en medio de la adversidad. Al ser ella la que escribe en sus redes, se espera no se encuentre grave. Hasta el momento no se tienen detalles sobre cómo y dónde se encuentra la famosa.

Damaris Rojas, también reconocida por su participación en la serie ‘Como dice el dicho’ y como exconductora del programa ‘Tu Casa TV Oficial’, ha generado una ola de preocupación entre sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y mejores deseos para su pronta recuperación.

En este momento difícil, sus fanáticos han inundado las redes sociales con mensajes de aliento y solidaridad, mostrando su afecto y esperando ansiosamente su pronta mejoría. La fortaleza y la actitud optimista de Damaris Rojas ante esta situación difícil sirven como inspiración para todos sus seguidores, quienes esperan verla pronto de vuelta, llena de energía y salud.

Damaris Rojas con pelo recogido / Instagram: @damarisrojasoficial

Famosos piden por la salud de Damaris Rojas

El apoyo hacia Damaris Rojas se multiplica con mensajes de aliento de parte de amigos y colegas del medio. Shanik Berman compartió: “Te amo Damaris, vas a estar bien mi reina tú eres fuerte y poderosa”, mientras que Raquel Bigorra expresó: “Amiguita linda pido por tu salud”. Alex Kaffie también se sumó con palabras reconfortantes: “Una palabra suya, de DIOS, bastará para sanarte, Damaris”. Estas muestras de afecto reflejan el cariño y la solidaridad de la comunidad artística hacia la modelo y exconductora en este momento delicado.

