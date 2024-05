MasterChef Celebrity: Fans exigen la salida de Laura Bozzo por los desplantes que hace

El pasado domingo 12 de mayo se dio a conocer que el eliminado de MasterChef Celebrity fue Rafa Balderrama, quien no logró convencer a los jueces con su platillo final, por lo que tuvo que abandonar la competencia culinaria.

Pero lo que ha llamado la atención de los fieles televidentes es que Laura Bozzo constantemente tiene disputas con sus compañeros cada vez que tienen que trabajar en equipo.

Aunque la peruana ha demostrado sus habilidades culinarias y ha conquistado el paladar de los chefs Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera, al parecer, al público ya no le agrada mucho la actitud de la presentadora.

Rafa Balderrama fue eliminado de MasterChef Celebrity

Laura Bozzo tuvo una fuerte pelea con Jawy Méndez

Bozzo tuvo un enfrentamiento con el Rey Grupero, cuando este puso en duda sus habilidades para preparar un famoso platillo de su tierra natal, Perú.

“Oye, yo ya hice ceviche. Soy la mejor, pend…. Me sale mejor que a ti”. Laura Bozzo

Pero la polémica no terminó ahí, ya que la ‘señorita Laura’ también tuvo una acalorada discusión con Jawy Méndez durante un reto en equipo, ya que al parecer no tenía mejor actitud. Además, no siguió las órdenes de su capitán y estuvo a punto de arruinar el platillo.

La peruana nuevamente amenazó con abandonar la cocina más famosa de México, si las cosas no se hacían como ella quería: “Bueno, chicos, yo mejor prefiero retirarme. Yo no puedo estar participando cuando algo está mal hecho”.

Fans piden la salida de Laura Bozzo por “berrinchuda”, dicen

Estos continuos desplantes por parte de Laura Bozzo han hecho que los fanáticos, en los comentarios de la cuenta oficial de Instagram de MasterChef Celebrity, estén pidiendo al programa que sea eliminada.

“Ya saquen a la od..sa de Laura”, “En ningún MasterChef del mundo se vio nunca que una participante esté sentada haciendo berrinche”, “La verdad deberían sacarla. Qué frustrante debe ser trabajar con alguien berrinchudo, y para colmo que le pone el pie al equipo”, “Ya saquen a Laura.... ni la señorona Talina Fernández se comportaba así, ella toda una daba hacia lo que tenía que hacer y esta señora a todos lados se jala su banquito. De todo se queja, está con que se va y no vemos que se largue... no es justo que la siga protegiendo el programa”, “¿Cuándo sacarán a esa señora? Es estresante e incómodo verla en cada episodio con esta actitud, no es entretenido ni divertido”.

A pesar de los fuertes comentarios que han hecho varios internautas, hasta el momento, ni la producción ni Laura Bozzo han hecho declaraciones al respecto.

Fans exigen la salida de Laura Bozzo de MasterChef Celebrity

A Laura Bozzo tampoco la estaría soportando la producción

El pasado martes 8 de abril en nuestro martes TVNotas te contamos que una persona de la producción de MasterChef Celebrity nos reveló que Laura Bozzo casi tiró el mandil, luego que sintió que casi iba ser eliminada.

“Todos sabemos que tiene su carácter. Siempre se ha caracterizado por ser polémica y esta vez no fue la excepción. Puso en aprietos al talento y a todo el staff. Se vio acorralada con uno de sus platillos y al verse expuesta como la posible expulsada, tiró el mandil y abandonó la competencia. Esto que les cuento pasará dentro de varios programas, porque las grabaciones van adelantadas”.

Además nuestro contacto nos aseguró que la presentadora llegó con aires de grandeza y muy altanera sobre todo con las personas de maquillaje y peinado.

“Laura llegó al reality con aires de grandeza, altanera y prepotente. Trató mal a la gente de maquillaje y peinado. Les exigió un mejor trato por ser quien es, y mostró poco compañerismo con los demás participantes”.

