Yuri reacciona a la reconciliación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez: “No tiene colmillo”

El pasado domingo 12 de mayo, Cristian Castro informó a través de su cuenta de Instagram que había retomado su romance con su expareja, la argentina Mariela Sánchez.

Recordemos que la pareja terminó intempestivamente en el mes de febrero durante el inicio de la gira de Yuri y Cristian Castro en el Auditorio Nacional. En ese momento, la ruptura parecía ser por una infidelidad del cantante. Maríela regresó sola y abruptamente a su país natal, tras pasar algunos días en México y conocer a su suegra, Verónica Castro.

En aquel momento, también se dijo que Mariela Sánchez se volvió sumamente controladora al llegar a México, por lo que esto también influyó en su ruptura. Después Cristian tuvo una relación fugaz con Ingrid Wagner. Sin embargo, el 12 de mayo, Cristian y Mariela Sánchez dieron a conocer en redes sociales que decidieron darse una nueva oportunidad en el amor.

Lee: Exnovia de Cristian Castro, Mariela, ya contó su versión sobre la ruptura y revela nuevos detalles

Ahora Yuri dio su opinión sobre el hecho de que Cristian Castro y Mariela Sánchez hayan retomado su relación. La cantante dio una entrevista para el programa ‘Ventaneando’ y expresó su sorpresa sobre esta noticia.

Además, la intérprete de ‘El espejo’ aseguró estar preocupada por volver a encontrarse con la argentina, pues recordó su experiencia previa poco agradable.

Yuri

“Como que a veces veo se me desenfoca, y cuando está la susodicha, a la de turno, ahí como que o hacemos clic en el aspecto de cuando cantamos a dúo, pero yo siento que Cristian, como se aleja, como que no sabe convivir. A lo mejor no tiene el colmillo. Puede ser… Cuando no tiene novia, ay, no sabes, divino. Hace chistes, con el papá”.