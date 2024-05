Yuri habló sobre las fugaces relaciones de Cristian Castro: “Dan todo por una bolsa”

Fue en febrero de este año cuando Yuri y Cristian Castro iniciaron una gira, la cual ha sido un completo éxito, a pesar de las polémicas que han rodeado al cantante.

Recordemos que en estos meses, el hijo de Verónica Castro sufrió dos rupturas amorosas. La primera fue con la argentina Mariela Sánchez, con quien en su momento el cantante mencionó que llegaría al altar.

Aunque todo parecía ir bien entre ellos, las cosas no funcionaron, ya que al parecer, el intérprete de ‘Azul’ le habría sido infiel a la argentina. Además, se reveló que Mariela se volvió muy controladora con el cantante, lo que complicó la relación y llevó a su ruptura.

La segunda relación de Cristian Castro comenzó a principios del mes de abril con la abogada Ingrid Wagner. Sin embargo, fue el pasado 22 de abril cuando se confirmó que su historia de amor llegó a su fin.

Ingrid contó para el medio ‘Teleshow’ que la relación había terminado debido a que ella no podía “seguir el ritmo de vida” de Cristian Castro, ya que él tenía varios compromisos por los conciertos que debía dar al lado de Yuri, por lo tanto, ambos decidieron separarse.

Yuri ofreció una entrevista para el programa ‘Ventaneando’, en la cual dio su opinión sobre las parejas que ha tenido el cantante y ahí la veracruzana dejó entrever que el interés económico podría ser un factor.

La intérprete de ‘Yo te pido amor’ mencionó que para ella las mujeres han perdido su valor, pues muchas solo están en busca de dinero.

“Creo que las mujeres nos estamos desvalorizando demasiado. Por eso los hombres no nos respetan. Pues no, nunca di mi cuerpo, ni nunca di mi amor por una bolsa. Yo no le di las na…as a nadie. Todo lo he hecho con mi garganta y mi trabajo. Yo le he dado mis p0mp1s cuando era soltera a quien yo quería, pero no por dinero ni por una bolsa”.