Mayela Laguna le responde a Alejandra Guzmán por haber sacado a su hijo de su testamento

El drama entre Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna está muy lejos de terminar. Hace poco, Alejandra Guzmán, hermana de Luis Enrique, reveló que el hijo de Laguna ya no formaba parte de su testamento.

Recordemos que, hace unos meses, Luis Enrique declaró que no era el padre biológico del menor, algo que Mayela ha desmentido en diversas ocasiones y hasta se ha mostrado dispuesta a que su pequeño se someta a un examen de ADN.

Tras el anuncio de la intérprete de ‘Mala hierba’, la emprendedora le mandó un contundente mensaje a su excuñada. Asimismo, aprovechó para responderle a Enrique Guzmán, quien recientemente afirmó que el pequeño no era su nieto por su tono de piel.

Te recomendamos: Alejandra Guzmán revela que el hijo de Mayela Laguna ya no forma parte de su testamento

Mayela Laguna arremete contra Enrique Guzmán

En un encuentro con la prensa, Mayela aseguró que, afortunadamente, su hijo había salido muy “diferente” a Enrique Guzmán.

“Le echa la bola a Silvia Pinal, que es lo peor. Ella fue extremadamente feliz con su nieto, desde el día uno que nació hasta que se lo arrebataron de las manos. Claro que es diferente, es raro, a diferencia de él, gracias a Dios. Para mí es el niño más hermoso y (físicamente) se parece a él y a toda su familia” Mayela Laguna

Pese a todo, señaló que no tomará acciones legales, pues considera que su mejor arma ha sido “hablar” con “la verdad” y “defender” a su hijo para que, cuando “salga positiva la prueba de ADN”, le “cierre la boca” a su exsuegro.

Mayela Laguna lanza contundente mensaje a Alejandra Guzmán

Durante la conversación, Laguna afirmó no estar afectada de que su hijo ya no forme parte del testamento de Alejandra Guzmán.

“Qué bueno (que ya no forme parte del testamento). Me chocaba que le dijeran ‘el heredero’. Mi hijo va a ser un niño trabajador, un niño muy diferente a esa familia. No (necesita del dinero de la dinastía Guzmán-Pinal). Aparte, el dinero que le tocaría a mi hijo seria de la señora Pinal porque ni siquiera es de su papá, porque no trabaja”, indicó.

Asimismo, señaló que la cantante “no ama a su sobrino” como dice, pues lo habría defendido ante las declaraciones de su hermano, principalmente cuando ella no tiene la “certeza” de que no pertenece a su familia.

“Ella no puede sostener nada, la única que puedo sostenerlo soy yo. Esa prueba que se hizo Luis Enrique no es válida”, señaló.

Alejandra Guzmán / Facebook: Alejandra Guzmán

No te pierdas: A Enrique Guzmán le gritan “abus4dor” en la calle; le responde al papá de Frida y se enoja con reporteros

Mayela Laguna está dispuesta a todo para demostrar que Luis Enrique es el padre de su hijo

La exnuera de Silvia Pinal afirmó que Luis Enrique es quien ha puesto trabas en para realizarse la prueba de ADN, y actualmente está en espera de la próxima audiencia para determinar cuando se hará el estudio.

Para finalizar, mencionó que su hijo será quien se haga su “propia opinión” sobre “el rechazo” de Luis Enrique. Incluso sostuvo que, cuando la prueba “salga positiva”, dejará que su ex esté cerca del menor, si es que así lo quiere.

Mira: La casa de los famosos: Este participante es eliminado y se revelan a los finalistas de la cuarta temporada