Damaris Rojas nos revela los detalles del accidente que la llevó al hospital: “La cara la traigo deformada”

Hace unas horas, Damaris Rojas, a través de su cuenta de Instagram, reveló que se encontraba hospitalizada luego de haber sufrido un accidente automovilístico durante el fin de semana pasado.

La cantante, en su publicación, pidió una oración para ella, ya que espera ser dada de alta pronto, debido al fuerte impacto que sufrió en su camioneta y que la llevó a recibir asistencia médica y ser trasladada a un hospital.

Ve: Damaris Rojas es hospitalizada y pide oraciones por su salud tras accidente de coche

Damaris Rojas rompe el silencio sobre su accidente y nos dice cuál es su estado de salud

En TVNotas buscamos a la actriz para conocer su estado de salud y detalles sobre el accidente automovilístico que desafortunadamente tuvo el sábado pasado, alrededor de las 8 de la noche:

“Sólo recuerdo que iba por Circuito, iba a una cena a casa de mi hermano. Perdí la conciencia debido al golpe tan fuerte que sufrí. Después desperté y era como si fuera un sueño. Iba conduciendo y de repente me pegaron por detrás. Mi carro dio muchas vueltas y me estrellé”. Damaris Rojas

Damaris nos confesó que tras el fuerte incidente, su familia llegó para auxiliarla: “Llegó toda mi familia a auxiliarme, gracias a Dios tuve una red de apoyo de mucho amor”.

La también cantante mencionó que tuvo varios g0lp3s y nos aseguró que la cara la tiene muy lastimada.

Damaris Rojas “Estoy bien golpeada... la cara la traigo deformada. Afortunadamente me atendieron muy rápido. Mucha gente fue a ayudarme. Querían que abriera el vidrio del carro. Yo ya no supe ni qué pasó, perdí la noción del tiempo. Cuando desperté ya estaba en el hospital”.

Damaris Rojas posando para la cámara seria / Instagram: @damarisrojasoficial

Damaris Rojas confiesa por qué no ha sido dada de alta.

La presentadora nos contó que continúa hospitalizada, ya que no se ha podido levantar de la cama del hospital, pues tiene mucho vértigo y está siendo atendida por el área de neurología.

“La atención que me están dando es sobre todo neurológica, tengo la cabeza muy hinchada, con un chichón enorme, el ojo morado. Aun se me ve la cabeza deformada. Lo alarmante y por lo que no me han dado de alta es porque no me he podido levantar debido al vértigo y los vómitos. Nunca me había sentido así. Ha venido el neurólogo y el neurocirujano para revisarme. Hoy ya pude ir al baño, pero el mareo es horrible”. Damaris Rojas

Damaris aseguró estar agradecida por ya estar consciente, aunque al principio tenía varias lagunas mentales: “Sigo en observación, ya que me quitaron el medicamento intravenoso. Lo importante es que ya estoy consciente porque me estaba yendo. Me quedaba hablando y cambiaba de tema o me quedaba dormida”.

Damaris Rojas “Estoy esperando una nueva revisión para ver si debo seguir en el hospital. Gracias a Dios no tuve fracturas, todo el golpe fue en la cabeza. Afortunadamente, las bolsas laterales del auto funcionaron”.

Rojas también agradeció todas las muestras de cariño que sus compañeros del mundo del espectáculo tuvieron con ella. Además, expresó su gratitud a sus fieles fanáticos, por todos los mensajes de aliento que le siguen enviando.

“Agradezco a toda la gente por la cantidad de mensajes que he recibido, me han escrito puros mensajes de apoyo y amor. Quieren venir a verme. Ayer me puse a llorar de emoción, al ver que la gente me quiere. Sólo puedo decir gracias. Me sentía muy mal, pedí que oraran por mí. Yo creo mucho en el poder de la oración, y todas esas oraciones que me regalaron, se convirtieron en energía positiva para que hoy me pudiera levantar e ir al baño. Todavía me mareo mucho, pero gracias a Dios voy a estar bien”. Damaris Rojas

Damaris Rojas

La camioneta en la que se accidentó Damaris Rojas fue pérdida total

Damaris nos detalló que su camioneta fue pérdida total y mencionó que el seguro del auto está cubriendo todos los gastos médicos.

Damaris Rojas “Me queda claro que la vida te cambia en un segundo. En ese momento, mi sonrisa se volvió una pesadilla. Aun así, hay que estar agradecidos con la vida por estar bien. Debo tomarlo de la mejor manera, imagínate si estuviera maldiciendo. El carro dio la vida por mí. Fue pérdida total. Era modelo 2024, apenas llevaba dos semanas con mi carro. El seguro me está cubriendo los gastos médicos”.

Finalmente, la conductora no quiso dar muchos detalles de la persona que ocasionó que chocara, pero aseguró que su familia ya está tomando cartas en el asunto y está a la espera de los peritajes.

Damaris Rojas “Ahora no quiero dar detalles de la persona que iba en la camioneta que me chocó para no interferir en los peritajes. Mi hermana me está ayudando con todos los trámites”.

Mientras Damaris Rojas se recupera, ya prepara el lanzamiento de su nuevo sencillo que hará en junio.