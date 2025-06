Sebastián Ligarde adoptó a un joven de 17 años junto a su esposo y revela el pasado oscuro de su hijo

A sus 72 años, Sebastián Ligarde está viviendo una etapa plena al lado de su esposo, el abogado Jorge López Lira y de su hijo Luis, un joven al que decidieron adoptar cuando tenía 17 años. Aunque muchos lo recuerdan por sus papeles de villano en la televisión mexicana, el actor está enfocado ahora en su familia y en compartir su experiencia como padre en una familia diversa.

La revelación llegó durante una entrevista con la periodista Matilde Obregón, donde Ligarde compartió detalles íntimos y conmovedores sobre el proceso de adopción, el pasado del joven y cómo han construido un hogar lleno de respeto, amor y estabilidad.

Mira: Sebastián Ligarde reclama que México no valoran su talento, ¡en 20 años no le han dado trabajo!

¿Cómo decidió Sebastián Ligarde adoptar a un adolescente de 17 años?

Según narró en la entrevista, Sebastián y su esposo conocieron a Luis en unas clases de actuación. El muchacho, entonces adolescente, mostraba una actitud educada y cariñosa hacia ellos. Poco a poco se fue ganando su confianza y afecto, hasta el punto en que se plantearon la posibilidad de adoptarlo.

“Los dos tomamos la decisión porque lo adoptamos ya grande. Tenía 17 años. Entonces no nos tocó esa primera parte, pero nos tocó esa parte en donde más nos hizo falta tener un hijo que fue llegar a los 60 o 70 años”, confesó el actor.

Aunque no vivieron con él las primeras etapas de su vida, encontraron en Luis un joven noble, maduro y servicial, que se adaptó de inmediato al estilo de vida de la pareja.

Lee: Sebastián Ligarde dice que no usa filtros, ni bótox, solo su propia orina en la cara

¿Quién es Luis el hijo de Sebastián Ligarde y cuál fue su pasado antes de la adopción?

Detrás de la bondad de Luis hay una historia marcada por el dolor. Ligarde reveló que el joven había crecido en un ambiente familiar complicado: “Él tenía un padre alcohólico que maltrataba mucho a los hijos y a su mamá. El papá la amenazaba con (dispositivos). En una de esas se fueron a Chicago. Cruzaron el desierto caminando cuando Luis tenía nueve años”.

Al conocer esta historia, Sebastián y su esposo sintieron una conexión muy profunda con el joven. Fue entonces que hablaron con su madre biológica y le plantearon formalmente la posibilidad de adoptarlo.

Luis encontró en ellos la figura paterna que nunca tuvo.

“Él veía al papá en nosotros... hablamos con la mamá; él quiere estar con nosotros y yo lo quiero adoptar”, recordó el actor.

Así lo confesó:

Mira: Entre lágrimas, Sebastian Ligarde habla del tumor de colón que padece

¿Cómo es la vida familiar de Sebastián Ligarde en la actualidad?

Hoy, Luis tiene 32 años y vive con la pareja. Lejos de caer en vicios o comportamientos rebeldes, el joven ha demostrado ser un apoyo fundamental para sus padres. Ligarde no escatimó en elogios al hablar de su hijo adoptivo: “Es un muchacho maravilloso, ni hace drogas, no sale de antro, juega en la tele, limpia la alberca, los animales lo adoran, vive con nosotros. Él está muy allegado a nosotros”.

En palabras del actor, Luis se ha convertido en su ayuda más importante: “Ahorita, para mí, Luisito es mis piernas, mis brazos. Ya no puedo hacer muchas cosas”.

Además, aseguran que aún mantienen contacto con la madre biológica, quien recientemente fue operada del hombro.

¿Quién es Sebastián Ligarde?

Sebastián Ligarde es un reconocido actor mexicano nacido en Puebla en 1954, famoso por sus papeles de villano en telenovelas como Quinceañera y María la del Barrio.

Con una carrera que abarca más de 90 películas y 25 telenovelas, Ligarde también ha trabajado como director y maestro de actuación en Miami. Su personaje de “Memo” en Quinceañera lo consolidó como uno de los villanos más recordados de la televisión mexicana.

Casi a los 60 años, en 2013, Sebastián Ligarde hizo pública su homosexualidad y reveló que llevaba una larga relación con el abogado Jorge López Lira. Tres años antes, en 2010, la pareja adoptó a un joven de 17 años llamado Luis, con quien formaron una familia sólida. Finalmente, en 2014, Ligarde y López Lira contrajeron matrimonio y desde entonces han mantenido una relación estable y amorosa.

Sin embargo, Ligarde tiene una hija biológica, pero no mantiene relación con ella. En entrevistas ha declarado que no planea reconciliarse con ella, incluso a pesar de que ella enfrenta problemas de salud. Esta situación ha sido dolorosa, pero él ha sido claro en que no forzará una relación que no fluye de forma natural.

Sebastián Ligarde enfrentó serios problemas de salud en 2022, cuando le detectaron dos tumores en el colon durante una colonoscopia de rutina. Afortunadamente, fue sometido a una cirugía exitosa en la que le extirparon un tumor de 33 milímetros sin complicaciones mayores. El actor compartió que no presentó síntomas previos y agradeció el apoyo de sus seguidores durante el proceso.