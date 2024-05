Sebastián Ligarde reclama que México no valoran su talento, ¡en 20 años no le han dado trabajo!

El actor Sebastián Ligarde ha generado un gran revuelo hace unos días al publicar un inquietante video en el que compartió su última voluntad: que parte de sus cenizas sean enviadas a Perú.

En el emotivo video, Ligarde expresó: “Quiero que sepan que estoy consciente del amor y el cariño que la gente en Perú me ha dado. Así que estoy haciendo arreglos para el día que yo falte, mis cenizas sean repartidas en la cripta familiar la mitad de ellas y la otra mitad quiero que sean depositadas en Perú. Así dejo un pedacito de mi corazón en Perú”.

El actor, conocido por su papel de Memo en ‘Quinceañera’, ha vivido en Perú por motivos laborales y siente una profunda gratitud hacia el país. Lo cierto es que el mensaje no pasó desapercibido en redes e internautas creyeron que era una despedida.

Checa: Ricardo Casares: A tres meses de su infarto revelan que pudo haber sido por Covid-19

Sebastian Ligarde con camisa azul / Instagram: @amedeeligardeactor

Sebastián Ligade aclara el misterioso mensaje sobre su última voluntad

Tras la preocupación generada entre sus seguidores, Ligarde aclaró la razón detrás de su mensaje en el programa ‘De primera mano’. Explicó que tuvo que borrar el video debido a malas interpretaciones y aseguró que no era una despedida ni estaba enfermo o deprimido. “Cualquier día nos podemos ir, en cualquier momento y no decirle nada a la gente que es importante”, dijo Ligarde, además de subrayar que se debe estar preparado para lo inevitable.

Checa: ¿MasterChef Celebrity suspende su transmisión? Esto sabemos

Sebastián Ligarde y su crítica a México

Ligarde aprovechó para hablar sobre su relación con Perú, donde se siente mucho más reconocido y valorado que en su país natal, México. “Los dos países donde más aceptación como actor he tenido han sido en Rumania y en Perú. México no le dio seguimiento a mi carrera. No les importó mi talento ni mi carrera. México forma parte de mi pasado. Ojalá pudiera hacer algo en México, pero hace 20 años no hago nada allí. Pero gracias a Dios he seguido trabajando”, comentó el actor.

Ligarde reconoció que sintió una falta de oportunidades en su país, por lo cual tuvo la necesidad de explorar su carrera en otros países, a los que afirma les tiene un fuerte cariño. Sin embargo, sí le encantaría volver a las producciones mexicanas.

Sebastian Ligarde en Perú

Sebastián Ligarde dio vida a Adan Cruces en ‘Luz de luna 3’, una de las producciones musicales con más éxito de Michelle Alexander y que se emite por América Televisión.

Mira: Despiden a querida conductora de Ventaneando; Pedro Sola es el más triste por su partida