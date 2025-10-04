Presunto OVNI le cayó a Sebastián Ligarde a solo 25 metros y revela: "No nada más se ven en la noche".

Sebastián Ligarde, actor mexicano recordado por su participación en telenovelas icónicas como Quinceañera, ha generado gran revuelo en redes sociales tras compartir una experiencia que, según sus propias palabras, “Los ovnis no nada más se ven en la noche”. Ligarde afirmó haber sido testigo de un objeto volador no identificado (OVNI) el pasado 23 de septiembre, cerca de su hogar. ¿Cómo fue el avistamiento?

¿Cómo era el OVNI que el actor Sebastián Ligarde observó?

Sebastián Ligarde explicó que todo comenzó cuando su esposo, Jorge López Lira, se encontraba en la cochera de su casa y lo llamó con urgencia. Al salir, Sebastián pensó inicialmente que se trataba de un ave o un objeto común en el cielo, pero lo que vio lo dejó atónito.

“De repente veo un objeto rectangular, no perdón, vertical. Sí, rectangular y vertical bajando, pero no a la velocidad de la gravedad sino mucho más lento y a una velocidad continua” Sebastián Ligarde

Ligarde aseguró que el objeto tenía un tono plateado y una estructura alargada, con forma de espiral que giraba levemente mientras descendía. Lo más llamativo, según él, era que parecía flotar lentamente, desafiando las expectativas físicas habituales de un objeto cayendo desde el cielo.

Aunque pensó que podría aterrizar justo frente a su casa, el objeto terminó desviándose y descendiendo en un pequeño bosque al otro lado de la calle.

¿Basura espacial o un ONVI? Sebastián Ligarde lanza otra hipótesis

El actor Sebastián Ligarde fue cuidadoso en su relato y no descartó que el objeto pudiera tener una explicación más mundana. En un segundo video publicado en su cuenta de Instagram, mencionó que podría tratarse de “debris”, es decir, restos de algún satélite u objeto espacial que hubiera entrado a la atmósfera.

“ Yo dije: ojalá caiga en la calle y, por tristeza, cayó 25 metros allá en el bosque del otro lado de la calle. Dije: yo no me meto allí porque hay muchos animales salvajes ”, explicó.

“Los ovnis no nada más se ven en la noche como todo el mundo cree. Esto fue a las tres de la tarde. Así me pasó hace muchos años en un evento espiritista: la aparición fue a las 3 de la tarde y no en la noche” Sebastián Ligarde

¿Quién es Sebastián Ligarde y cuál es su trayectoria en televisión?

Sebastián Ligarde nació en Laredo, Texas, en una familia de ascendencia mexicana y francesa. Desde joven mostró inclinación por las artes escénicas y cursó estudios de actuación en la prestigiosa Universidad de Miami, donde obtuvo una licenciatura en Comunicación con especialización en Teatro y Cine. Esta sólida formación le permitió abrirse paso en la industria del entretenimiento tanto en México como en Estados Unidos.

Ligarde comenzó su carrera actoral en el cine mexicano a finales de los años 70 y principios de los 80. Pronto se convirtió en un rostro habitual en la televisión, especialmente gracias a su participación en telenovelas producidas por Televisa, donde ganó notoriedad por interpretar personajes complejos, muchas veces villanos.

Telenovelas destacadas:



Quinceañera (1987) – Interpretó al icónico villano “Memo”, uno de sus papeles más recordados.

(1987) – Interpretó al icónico villano “Memo”, uno de sus papeles más recordados. La fiera (1983)

(1983) Los años felices (1984)

(1984) Muchachitas (1991)

(1991) Marisol (1996)

(1996) Salomé (2001)

Después de décadas frente a las cámaras, Ligarde decidió compartir su experiencia formando nuevas generaciones de actores. Se convirtió en profesor de actuación y fundó su propia escuela, Sebastián Ligarde Acting Studio, primero en Miami y luego en México, donde ha formado a decenas de actores jóvenes que han trabajado en televisión y cine.

