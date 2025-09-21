Esposa de afamado cantante confiesa que desconectó a su única hija: así vivió el día más triste de su vida

Perder a un hijo es una herida imposible de cerrar, así lo expresó Priscilla Presley al recordar la trágica partida de Lisa Marie Presley, su única hija y fruto de su matrimonio con Elvis Presley. En una entrevista reciente, la actriz y empresaria de 80 años abrió su corazón para narrar con detalle los últimos momentos de la cantante, ocurridos en enero de 2023. Con el estreno de sus memorias Softly, As I Leave You: Life After Elvis, Priscilla compartió que aquel día marcó un antes y un después en su vida.

Priscilla Presley revela el dolor que le causó desconectar a su hija Lisa Marie Presley / Captura de pantalla

¿Cómo murió Lisa Marie Presley y qué reveló Priscilla sobre sus últimos momentos?

Lisa Marie Presley falleció a los 54 años a causa de una obstrucción intestinal derivada de una cirugía bariátrica realizada años atrás. Su exesposo Danny Keough, con quien tuvo a sus hijos Benjamin y Riley, fue quien la encontró inconsciente en su casa de Los Ángeles. De inmediato la trasladaron a un hospital, donde Priscilla llegó para acompañar a su hija en la que sería su última batalla.

En su relato, Priscilla detalla que Lisa estuvo conectada a un ventilador mientras los médicos intentaban estabilizarla. La familia guardaba la esperanza de que ocurriera un milagro, pero las probabilidades eran mínimas. Una alarma de emergencia confirmó lo peor: el corazón de Lisa Marie se había detenido.

Los médicos lograron reanimarla, aunque la actividad cerebral era casi nula. Priscilla recuerda que preguntó si su hija tendría alguna calidad de vida si la mantuvieran conectada a las máquinas. La respuesta fue un silencioso “no”. Ante ello, la actriz tomó la desgarradora decisión de desconectarla. “Mi voz apenas era un susurro”, escribió en su libro.

Lisa Marie Presley / Especial

¿Qué tragedias ha enfrentado la familia Presley en los últimos años?

La partida de Lisa Marie no fue la única pérdida dolorosa en la vida de Priscilla. En 2020, Benjamin Keough, nieto de la empresaria e hijo de Lisa Marie, falleció a los 27 años tras autolesionarse. La tragedia sacudió profundamente a la familia, marcando un precedente de dolor que se sumaría al fallecimiento de Lisa tres años después.

El legado de Elvis Presley, fallecido en 1977 a los 42 años víctima de un infarto, sigue presente en cada uno de los integrantes de la familia. Para Priscilla, estos tres episodiosm la muerte de Elvis, la de Benjamin y la de Lisa Marie, se convirtieron en los capítulos más devastadores de su vida.

Lisa Marie dejó a sus hijos Riley Keough, actriz reconocida en Hollywood, y las gemelas Finley y Harper Lockwood. Tras su partida, la disputa por la herencia y la administración de Graceland se convirtió en un nuevo foco de atención pública.

Lisa Marie Presley y su hijo Benjamin / Captura de pantalla

¿Por qué Priscilla Presley enfrenta una demanda millonaria?

Además del duelo personal, Priscilla Presley atraviesa un complicado proceso legal. De acuerdo con el New York Post, sus ex socios Brigitte Kruse y Kevin Fialko, directores de Priscilla Presley Partners, la acusaron de fraude e incumplimiento de contrato. Según la denuncia, la empresa habría desconectado a Lisa Marie con la intención de quedarse con el control de los bienes familiares, incluyendo Graceland y el fideicomiso Presley.

Los documentos judiciales señalan que Lisa Marie planeaba remover a su madre como administradora de su fideicomiso, lo que habría detonado el conflicto. Sin embargo, el abogado de Priscilla, Marty Singer, negó categóricamente las acusaciones, calificándolas como “absurdas y sin fundamento”. Además, aseguró que se trata de una represalia tras una demanda previa interpuesta por Presley contra sus excolaboradores. El proceso continúa en tribunales y podría costarle a Priscilla hasta 50 millones de dólares si el fallo resulta en su contra.

