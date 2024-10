Reconocida cantante revela que resguardó el cuerpo de su hijo fallecido en su casa durante dos meses

La hija del Rey del Rock, Lisa Marie Presley, falleció a los 54 años en enero de 2023. Su vida, marcada por la fama y el dolor, quedó plasmada en sus memorias, un proyecto que emprendió poco antes de su partida al que nombró:‘From here to the great unknown que se traduce como ‘De aquí a lo desconocido’

Este 8 de octubre, la autobiografía se publicó con la ayuda de su hija mayor, Riley Keough y través de estas páginas, la cantante reveló detalles íntimos de su vida, incluyendo uno de los momentos más difíciles: la pérdida de su hijo, Benjamin Keough a los 27 años.

Lisa Marie Presley conservó el cuerpo de su hijo muerto en su casa durante dos meses, según su autobiografía

La muerte de Benjamin en 2020 dejó a Lisa Marie devastada. En un acto bastante impactante, la cantante decidió mantener los restos de su hijo en su casa durante dos meses. Esta decisión, inusual para muchos, fue motivada por el deseo de despedirse de su hijo de la misma manera que había hecho con su padre, Elvis Presley.

“Tener a mi padre en la casa después de que murió fue increíblemente útil porque podía ir y pasar tiempo con él y hablarle”, confesó Lisa Marie en su autobiografía. Esta experiencia marcó profundamente a la cantante y la llevó a tomar una decisión similar con Benjamin.

“Nos dijeron que si podíamos ocuparnos del cuerpo, podríamos tenerlo en casa. Así que ella lo mantuvo en nuestra casa durante un tiempo sobre hielo seco”. Riley Keough

Lisa Marie Presley y su hija Riley querían honrar al joven

Según las memorias de la cantante y actriz, el cuarto donde permanecía el cuerpo de Benjamin se encontraba a una temperatura específica. Explica que la casa Presley tenía “un dormitorio tipo casita separado”, donde mantuvo a su hijo una temperatura extremadamente baja.

“Me acostumbré tanto a él, cuidarlo y mantenerlo allí. Creo que asustaría mucho a cualquier otra persona tener a su hijo allí así. Pero no a mí", expresó en sus memorias la cantante.

Continuó: “Me sentí tan afortunada de que hubiera una manera en que todavía pudiera ser su madre, retrasarlo un poco más para que pudiera estar bien con dejarlo descansar”.

En el mismo libro, asegura que “En el estado de California no existe ninguna ley que obligue a enterrar a alguien inmediatamente. Encontré a la dueña de una funeraria muy comprensiva”, explicó Presley.

Benjamin tuvo descanso eterno al lado de su abuelo Elvis Presley

La decisión de Lisa Marie de mantener a Benjamin en casa durante dos meses generó gran conmoción y debate. Sin embargo, para ella, fue una forma de prolongar el duelo y de encontrar consuelo en la cercanía de su hijo.

Finalmente, Benjamin fue enterrado junto a su abuelo, Elvis Presley, en Graceland y más tarde Lisa Marie también sería enterrada junto a ellos.

¿Quién fue Lisa Marie Presley?

Lisa Marie Presley fue una cantante, compositora y actriz estadounidense, mundialmente reconocida por ser la única hija del icónico rey del rock and roll, Elvis Presley, y de la empresaria Priscilla Presley.

Siguiendo los pasos de su padre, Lisa Marie incursionó en la música, lanzando varios álbumes a lo largo de su carrera. Al igual que muchos hijos de famosos, Lisa Marie enfrentó problemas de adicción, los cuales documentó en su música y en entrevistas.

La muerte de su padre a una edad temprana y la posterior pérdida de su hijo, Benjamin Keough, marcaron profundamente su vida.

Si bien Lisa Marie Presley no alcanzó el mismo nivel de fama mundial que su padre, Elvis Presley, su música ha conectado con muchos fans alrededor del mundo. Algunos de sus mayores éxitos incluyen: