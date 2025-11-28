Se cumple la ‘regla de 3’: mueren tres queridos e icónicos actores de en la última semana de noviembre

Durante la última semana de noviembre, la industria del espectáculo se vio sacudida por una cadena de pérdidas que dejó al público sorprendido y a los foros cubiertos de luto. Tres actores, cada uno con trayectorias distintas pero con huella dentro de la televisora, fallecieron con apenas unos días de diferencia. Para muchos fans de la farándula, este tipo de coincidencias alimenta la famosa teoría conocida como la “regla de 3”, esa creencia popular que asegura que cuando muere un famoso, casi inevitablemente le siguen otros dos en un periodo muy corto. Aunque no es más que una superstición, lo ocurrido esta semana reavivó el debate.

Muere actor / Redes sociales

¿Qué es la regla de tres en el espectáculo y por qué causa tanto impacto?

La llamada “regla de 3” es uno de los mitos más arraigados en el entretenimiento mexicano. De acuerdo con esta creencia popular, cuando una figura pública fallece, otras dos muertes “completan” un ciclo. La teoría resurge cada vez que en la industria del espectáculo atraviesa una racha de fallecimientos cercanos entre sí.

En esta ocasión, el patrón volvió a encender las alarmas entre los internautas: tres actores vinculados a Televisa murieron en menos de una semana. La conversación no solo giró alrededor de su trabajo, sino del misterio detrás de estas coincidencias. Sin embargo, expertos y comunicadores han explicado una y otra vez que esta “regla” no es más que una percepción humana ante eventos consecutivos, pero eso no evita que cada nueva racha vuelva a activar la discusión.

Gabriela Michel, Felipe Monroy y la cantante DELAROSA fallecieron este 24 de noviembre, cumpliendo la llamada ‘Regla de tres’ en el espectáculo.” / IA

¿Quiénes son los famosos que hicieron cumplir la regla de tres la última semana de noviembre de 2025?

José Antonio ‘Chino’ Estrada - actor

El primero en fallecer fue José Antonio Estrada Salgado, cuya muerte se dio a conocer el 21 de noviembre por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). Su carrera estuvo fuertemente ligada a Televisa, donde participó en producciones tan icónicas como



Vecinos

La rosa de Guadalupe

Mujeres asesinas

¡Qué Parió!

Aunque la noticia se difundió de manera inmediata en redes sociales, hasta el momento no se han revelado detalles oficiales sobre la causa del fallecimiento de José Antonio Estrada ‘el Chino’ , lo que ha generado conmoción entre colegas, seguidores y espectadores que durante décadas admiraron su talento y que especulan sobre las posibles razones.

Muere José Antonio Estrada, emblemático actor mexicano de teatro y cine, colaborador de ¡Qué Parió! / YT: ¡Qué parió!, redes sociales y canva

¿Cómo se confirmó la muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez?

Gabriela Michel- actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez

Apenas unos días después, el lunes 24 de noviembre, se dio a conocer la muerte de Gabriela Michel, reconocida actriz de televisión y doblaje, además de madre de la modelo Aislinn Derbez. Fue la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) quien confirmó la noticia en Instagram, lamentando su partida y destacando su trayectoria. Horas más tarde, Aislinn Derbez rompió el silencio en redes sociales y reveló que la causa del fallecimiento fue un infarto fulminante, lo que dejó en shock a sus seguidores.

El impacto mediático fue enorme. Gabriela Michel es recordada por su paso por programas de Televisa como Mujer, casos de la vida real, Papá soltero y Días sin luna, producciones que marcaron época y continúan siendo referencia en la televisión mexicana. Además, su carrera no se limitó a la pantalla: también brilló en el mundo del doblaje, donde dejó personajes memorables.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para su hija Aislinn, así como de recuerdos de su trayectoria actoral. También se hizo viral el dato de que Gabriela Michel fue esposa de Eugenio Derbez y del conductor Jorge Alberto Aguilera, lo que añadió un toque de nostalgia y curiosidad entre los fans.

Así lucía Gabriela Michel de joven, revelan imágenes de la actriz / Capturas de pantalla Internet

¿Qué pasó con Conrado Osorio y cuál fue la causa de su muerte?

Conrado Osorio- actor

El tercer nombre que completó la llamada “regla de 3” fue el de Conrado Osorio, cuya muerte se confirmó el jueves 27 de noviembre. El actor, de 49 años, murió debido a complicaciones derivadas del cáncer de colon que le fue diagnosticado tiempo atrás. Su lucha contra la enfermedad había sido conocida por algunos colegas, pero la noticia de su muerte tomó por sorpresa a gran parte del público.

Conrado Osorio, nacido en Colombia pero con una sólida trayectoria en México, es recordado por sus participaciones en telenovelas como



Clase 406

La fea más bella

La reina del sur y

El cartel de los sapos.

Su muerte fue especialmente dolorosa para quienes trabajaron con él, pues era reconocido por su disciplina, su cercanía con el equipo técnico y su energía dentro del set. Los mensajes de despedida no tardaron en inundar plataformas como X e Instagram, donde colegas destacaron su talento y su humanidad.