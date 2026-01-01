Predicciones del año chino 2026: ¡Este año predominará el caballo de fuego y la IA! ¿Qué significa?

‘La Güera de las estrellas’ predice desabastos, enfermedades, virus, incendios, renovaciones, negociaciones, alianzas y nuevas transformaciones en la humanidad y en la era digital en el 2026.

¿Qué significado tiene el caballo de fuego como animal del horóscopo chino del 2026?

Nos cuenta que el caballo dará claridad a cada uno de dichos acontecimientos. “Este año del caballo iniciará el 17 de febrero de 2026 y finalizará el 5 de febrero de 2027.

Será dinámico, activo, con gran movimiento y transformaciones. El año del caballo viene a sanar tus heridas y a ponerte en órbita. Es el inicio de una era muy diferente a la acostumbrada”.

“A 2026 le corresponde el número 1. Los principales protagonistas serán la inteligencia artificial, la independencia, el liderazgo y la búsqueda de nuevos territorios. Es el inicio de la reconfiguración, donde descubriremos una vida social diferente, con una mayor comunicación, nuevas relaciones, ingenio, creatividad, impulso y movimientos de unidad familiar. Por otro lado, disminuirán los matrimonios y los embarazos”.

“Es importante tener cuidado con actitudes narcisistas, el protagonismo, el individualismo, el egoísmo, el egocentrismo, la toma de decisiones al azar, los contagios letales, así como los nuevos virus y enfermedades. Es un año en el que tendremos que estar alerta por incendios que podrán ser más graves que los que hemos visto antes, así como por el desabasto del agua, alimentos y medicinas. Tomarán el poder la medicina alternativa y los caminos espirituales”.

La Güera de las estrellas / Redes sociales

¿Por qué ‘la Güera de las estrellas’ asegura que viviremos una desconexión cibernética?

‘La Güera’ explicó que viviremos una desconexión cibernética: “La parte de la economía será más austera. Se incrementará el miedo, el hambre y el desempleo. Habrá nuevos líderes espirituales y sindicales, y se planteará una nueva manera de trabajar”.

“Sucederán fallecimientos de líderes sociales y presidentes, y acabarán gobiernos. Además, la Iglesia sufrirá cambios muy fuertes, ya que surgirán nuevas creencias religiosas”.

“¡Una gran oscuridad nos invadirá! Especialmente en la desconexión de las redes sociales, así como en la cibernética. Digamos que será como parte de un experimento social, aunque se comentará que fueron las energías de los astros y del sol. Esto será momentáneo, pero impactante”.

¿Actividad paranormal en el 2026? ¡Esto dice ‘la Güera de las estrellas’!

“Otra de las protagonistas de este año será la vida paranormal. Tendremos grandes noticias en la vida extraterrestre, con descubrimientos actuales y de tiempos anteriores”.

Habrá grandes cambios en diferentes ámbitos. “Tendremos grandes logros: Avances científicos, nuevas creaciones, vida artificial, inteligencia artificial, deportes extremos, intercambios cibernéticos, energías y comunicación. Además, habrá nuevas competencias empresariales, proyectos y objetivos. Se aumentará el deporte y veremos el Mundial de Futbol en México. Se darán diferentes negociaciones y alianzas con otros países”.

Extraterrestres guía / El País

¿Cuál será la suerte de las personas según el horóscopo chino del 2026?

Predicciones horoscopo chino 2026, rata / Cortesía y Freepik

Suerte: Viene ese gran cambio que deseabas. Tendrás la oportunidad de aclarar tus metas y redireccionar tu vida. Suelta el control y el miedo para lograr éxito en expansión.

Viene ese gran cambio que deseabas. Tendrás la oportunidad de aclarar tus metas y redireccionar tu vida. Suelta el control y el miedo para lograr éxito en expansión. Amor: Sales de la rutina.

Sales de la rutina. Dinero: Administra mejor tu economía y busca invertir.

Administra mejor tu economía y busca invertir. Salud: Toma descansos solo para reactivarte.

Toma descansos solo para reactivarte. Color de cartera: Azul marino y negro con dorado.

Azul marino y negro con dorado. Signos compatibles: Dragón, tigre, mono y serpiente.

Dragón, tigre, mono y serpiente. Incompatibles: Cabra y caballo.

Predicciones horoscopo chino 2026, buey / Cortesía y Freepik

Suerte: ¡Año de innovación! Toma impulso para crecer y volver a creer en ti. Se acabará la rutina y junto a ello el estancamiento. Habrá retos que deberás analizar y asegurar.

¡Año de innovación! Toma impulso para crecer y volver a creer en ti. Se acabará la rutina y junto a ello el estancamiento. Habrá retos que deberás analizar y asegurar. Amor: Se activa la claridad y amor.

Se activa la claridad y amor. Dinero: Invierte y da movimiento a tus ideas para que crezca tu dinero.

Invierte y da movimiento a tus ideas para que crezca tu dinero. Salud: El ejercicio y las distracciones positivas serán grandes aliados.

El ejercicio y las distracciones positivas serán grandes aliados. Color de cartera: Verde claro y café tabaco.

Verde claro y café tabaco. Compatibles: Serpiente, gall y rata.

Serpiente, gall y rata. Incompatibles: Cabra y caballo.

Predicciones horoscopo chino 2026, tigre / Cortesía y Freepik

Suerte: Tras tantos años tan complicados, el año del caballo de fuego te activa y te coloca en una postura muy favorecedora. ¡2026 es de suerte para ti!

Tras tantos años tan complicados, el año del caballo de fuego te activa y te coloca en una postura muy favorecedora. ¡2026 es de suerte para ti! Amor: Gran magnetismo y atracción.

Gran magnetismo y atracción. Dinero: Llegan nuevos proyectos muy favorecedores.

Llegan nuevos proyectos muy favorecedores. Salud: Cuida tu cuerpo y evita todos los excesos.

Cuida tu cuerpo y evita todos los excesos. Color de cartera: Rojo radiante y naranja brillante.

Rojo radiante y naranja brillante. Compatibles: Caballo, perro, cerdo y dragón.

Caballo, perro, cerdo y dragón. Incompatibles: Mono y serpiente.

Predicciones horóscopo chino 2026, conejo / Cortesía y Freepik

Suerte: Este 2026 te traerá una experiencia totalmente diferente. Tendrás que aceptar el cambio y buscar adaptarte. Relájate y date tus espacios, pero no te aísles.

Este 2026 te traerá una experiencia totalmente diferente. Tendrás que aceptar el cambio y buscar adaptarte. Relájate y date tus espacios, pero no te aísles. Amor: Sales de la rutina y llega la renovación sentimental.

Sales de la rutina y llega la renovación sentimental. Dinero: Cuida lo que ya tienes y acepta las oportunidades.

Cuida lo que ya tienes y acepta las oportunidades. Salud: Evita el estrés. No te enganches en los problemas.

Evita el estrés. No te enganches en los problemas. Color de cartera: Rosa y blanco.

Rosa y blanco. Compatibles: Cabra, cerdo, perro y dragón.

Cabra, cerdo, perro y dragón. Incompatibles: Gallo y caballo.

Predicciones horóscopo chino 2026, dragón / Cortesía y Freepik

Suerte: Te prepararás para el éxito. Llegará hasta 2027, pero este año es la antesala. Será favorecedor, lleno de oportunidades, nuevos proyectos y su materialización.

Te prepararás para el éxito. Llegará hasta 2027, pero este año es la antesala. Será favorecedor, lleno de oportunidades, nuevos proyectos y su materialización. Amor: Hay conexiones de vidas pasadas y relaciones kármicas.

Hay conexiones de vidas pasadas y relaciones kármicas. Dinero: Llega riqueza y liderazgo. Vienen grandes decisiones.

Llega riqueza y liderazgo. Vienen grandes decisiones. Salud: Cuida tu cuerpo físico sin olvidarte de tu salud emocional.

Cuida tu cuerpo físico sin olvidarte de tu salud emocional. Color de cartera: Dorado y rojo.

Dorado y rojo. Compatibles: Rata, mono, serpiente y tigre.

Rata, mono, serpiente y tigre. Incompatibles: Perro y cabra.

Predicciones horóscopo chino 2026, serpiente / Cortesía y Freepik

Suerte: Este año será constructivo y harás alianza contigo. Tu inteligencia e intuición serán notables, siempre y cuando no te vayas al extremo. Solo así lograrás destacar.

Este año será constructivo y harás alianza contigo. Tu inteligencia e intuición serán notables, siempre y cuando no te vayas al extremo. Solo así lograrás destacar. Amor: Gran pasión. Trata de conservar la claridad.

Gran pasión. Trata de conservar la claridad. Dinero: Poder económico y adquisitivo. Golpes de suerte.

Poder económico y adquisitivo. Golpes de suerte. Salud: Suelta el dolor que cargas y busca desintoxicarte.

Suelta el dolor que cargas y busca desintoxicarte. Color de cartera: Ámbar y vino tinto.

Ámbar y vino tinto. Compatibles: Gallo y dragón.

Gallo y dragón. Incompatibles: Mono y tigre.

Predicciones horóscopo chino 2026, caballo / Cortesía y Freepik

Suerte: Será un año intenso y definitivo. Tendrás que pasar por pruebas extremas, pero solo toma de ellas lo que te convenga. Deberás pactar una tregua con los demás y tomar acción. Evita el victimismo, solo así avanzarás.

Será un año intenso y definitivo. Tendrás que pasar por pruebas extremas, pero solo toma de ellas lo que te convenga. Deberás pactar una tregua con los demás y tomar acción. Evita el victimismo, solo así avanzarás. Amor: Carisma y definición.

Carisma y definición. Dinero: Crecimiento, proyectos y emprendimientos.

Crecimiento, proyectos y emprendimientos. Salud: Cuidado, podría haber accidentes. Revisa tus articulaciones.

Cuidado, podría haber accidentes. Revisa tus articulaciones. Color de cartera: Todos.

Todos. Compatibles: Tigre, perro y cabra.

Tigre, perro y cabra. Incompatibles: Rata y buey.

Predicciones horóscopo chino 2026, cabra / Cortesía y Freepik

Suerte: El año te avienta a nuevos retos y oportunidades. A pesar del estrés vivido en el pasado y la velocidad del tiempo, te reinventarás. Harás brillar tus talentos.

El año te avienta a nuevos retos y oportunidades. A pesar del estrés vivido en el pasado y la velocidad del tiempo, te reinventarás. Harás brillar tus talentos. Amor: Te renuevas y conectas.

Te renuevas y conectas. Dinero: Tus talentos y lo energético lo atraerán a ti.

Tus talentos y lo energético lo atraerán a ti. Salud: Vulnerabilidad o sensibilidad. Busca ayuda si lo requieres e intenta sanar todas tus heridas.

Vulnerabilidad o sensibilidad. Busca ayuda si lo requieres e intenta sanar todas tus heridas. Color de cartera: Lavanda y palo de rosa.

Lavanda y palo de rosa. Compatibles: Cerdo y conejo.

Cerdo y conejo. Incompatibles: Buey y dragón.

Predicciones horóscopo chino 2026, mono / Cortesía y Freepik

Suerte: Haces gran alianza con el fuego. Grandes oportunidades y ganancias financieras se perfilan para ti. El movimiento del caballo te cae como anillo al dedo. Un año de oro.

Haces gran alianza con el fuego. Grandes oportunidades y ganancias financieras se perfilan para ti. El movimiento del caballo te cae como anillo al dedo. Un año de oro. Amor: Estarás irresistible.

Estarás irresistible. Dinero: Con enfoque habrá gran éxito financiero.

Con enfoque habrá gran éxito financiero. Salud: Cuida tus momentos de descanso y tu paz mental.

Cuida tus momentos de descanso y tu paz mental. Color de cartera: Plateado y gris metálico.

Plateado y gris metálico. Compatible: Rata, dragón y serpiente.

Rata, dragón y serpiente. Incompatible: Tigre y cerdo.

Predicciones horóscopo chino 2026, gallo / Cortesía y Freepik

Suerte: Después de un 2025 complicado para ti, por juicios emitidos, decepciones sociales, críticas y estafas, ahora el caballo te pone en acción. Te pide reinventarte y volver a creer en ti.

Después de un 2025 complicado para ti, por juicios emitidos, decepciones sociales, críticas y estafas, ahora el caballo te pone en acción. Te pide reinventarte y volver a creer en ti. Amor: Relaciones intensas.

Relaciones intensas. Dinero: Mayor éxito en proyectos.

Mayor éxito en proyectos. Salud: Reconoce tus emociones y libérate de los contratiempos.

Reconoce tus emociones y libérate de los contratiempos. Color de cartera: Blanco, oro y cobre rosado.

Blanco, oro y cobre rosado. Compatible: Serpiente, buey y dragón.

Serpiente, buey y dragón. Incompatible: Conejo y cerdo.

Predicciones horóscopo chino 2026, perro / Cortesía y Freepik

Suerte: Vienes de años intensos y complicados. Este 2026, una vez más, te pone a prueba y cambia la perspectiva de tu vida. Te obligará a soltar lo insostenible y todo lo que ya no te inspira.

Vienes de años intensos y complicados. Este 2026, una vez más, te pone a prueba y cambia la perspectiva de tu vida. Te obligará a soltar lo insostenible y todo lo que ya no te inspira. Amor: Renovar o terminar.

Renovar o terminar. Dinero: Crecimiento económico. Cuidado con créditos y préstamos o gastos excesivos.

Crecimiento económico. Cuidado con créditos y préstamos o gastos excesivos. Salud: Mejora tu alimentación.

Mejora tu alimentación. Color de cartera: Gris oscuro y azul petróleo.

Gris oscuro y azul petróleo. Compatible: Tigre, caballo y conejo.

Tigre, caballo y conejo. Incompatible: Dragón y gallo.

Predicciones horóscopo chino 2026, cerdo / Cortesía y Freepik

Suerte: Un año para reinventarte y salir de tu zona de confort, aunque te has esforzado mucho sin conseguirlo. Este 2026 te abre la puerta a la liberación y reconexión con tu ser y misión de vida.

Un año para reinventarte y salir de tu zona de confort, aunque te has esforzado mucho sin conseguirlo. Este 2026 te abre la puerta a la liberación y reconexión con tu ser y misión de vida. Amor: Gran conexión sexual, pero aprende a seleccionar mejor.

Gran conexión sexual, pero aprende a seleccionar mejor. Dinero: Ganancias y alianzas.

Ganancias y alianzas. Salud: El ejercicio y la buena alimentación serán necesarios.

El ejercicio y la buena alimentación serán necesarios. Color de cartera: Rosa brillante, fiusha y verde menta.

Rosa brillante, fiusha y verde menta. Compatible: Cabra, conejo y tigre.

Cabra, conejo y tigre. Incompatible: Mono y gallo.

El caballo viene a revisar los estragos de años pasados



Nos invita a activar el fuego purificador, a dejar de engancharnos, a soltar y a analizar sin caer en extremos. Es un año en el que podremos tener confusión. Las palabras clave serán: ‘Pedir claridad’. Dependerá del cristal con que lo mires y la actitud que tomes frente a la vida. ¡Se cumplirán todas las profecías!”.

