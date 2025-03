Excolaboradora de ‘Hoy’ está en fase terminal de cáncer, aseguran: “Está en la última etapa”

La reconocida estilista de las estrellas y excolaboradora de Hoy y Cuéntamelo Ya!, Silvia Galván, fue hospitalizada de emergencia en Monterrey tras presentar fuertes dolores abdominales, según reportaron algunos medios locales.

Tristemente, sus hijas confirmaron que, tras una cirugía de emergencia, los médicos le diagnosticaron cáncer.

Familia de Silvia Galván anuncia que fue diagnóstica con cáncer

A través de las redes sociales oficiales de la estilista, sus hijas compartieron un emotivo comunicado en el que informaron sobre la situación de su madre:

“Agradecemos el interés y todos los mensajes tan lindos preguntando por la salud de nuestra mamá Silvia Galván. Ella tuvo una emergencia que requirió una cirugía delicada, de la cual se descubrió un cáncer”, escribieron.

Silvia Galván la estilista de Las estrellas / Instagram

En ese momento no se dieron más detalles, pero recientemente el medio ABC Noticias reveló una entrevista con el cirujano César Adrián Sepúlveda Benavides quien aparentemente operó a Silvia y dio más información sobre su estado de salud

Segun este medio, el doctor Sepúlveda Benavides explicó que la operación duró cinco horas y que Silvia Galván desconocía que padecía la enfermedad. Fue en el hospital donde le informaron sobre su diagnóstico y la gravedad de su situación.

“Silvia no sabía que tenía cáncer. De hecho, el cáncer llegó complicado y ella sin saberlo. Yo la atiendo, y es cuando lo detectamos, y procedemos con una cirugía de salvamento. Prácticamente, el cáncer perfora el estómago y nosotros reparamos esa parte”. César Adrián Sepúlveda Benavides

Silvia Galván padece cáncer en etapa 4, revelan

De acuerdo con el medio mencionado, el cirujano habría dicho que la estilista padece un cáncer avanzado en etapa 4, el cual ya habría perforado su estómago.

“Con este tipo de cáncer no hay un tiempo estimado, no hay un pronóstico. Si el tiempo que le queda es poco, calculando y sin especular, sería alrededor de entre 6 a 12 meses, pero es incierto. Lo que sí es que el cáncer está tan avanzado que no tiene remedio”, explicó el doctor, según ABC Noticias.

Silvia Galván es dada de alta tras 10 días de hospitalización

A pesar del grave diagnóstico que ventiló ABC Noticias, Silvia Galván ya habría sido dada de alta después de pasar diez días internada.

“Tuvo una buena recuperación, estuvo 10 días en internamiento posteriores a la cirugía, que fue un éxito, y ahora la di de alta. Se puede ir a casa para continuar con el tratamiento por oncología”, habría detallado el cirujano a ABC Noticias.

Silvia Galván, quien es conocida por ser una reconocida estilista de famosos, es diagnóstica con cáncer / Redes sociales

El cáncer de Silvia Galván no tiene cura, revelan

De acuerdo con lo publicado por ABC Noticias, aunque el doctor no especificó el tipo exacto de cáncer que padece Silvia Galván, dejó claro que no hay un buen pronóstico debido al avanzado estado de la enfermedad.

“El cáncer de Silvia está en la última etapa, es decir, no es curativo, ya es lo último. Lo que sigue es un manejo con quimioterapia, pero no tiene cura. El oncólogo la está valorando y todavía están revisando cuál sería el tratamiento. Falta que lo acepte ella, porque ella puede rechazarlo”, habría finalizado el doctor.

Hija de Silvia Galván habla del diagnóstico de cáncer de su mamá

La hija de Silvia Galván, a través de la cuenta de Instagram de la famosa publicó unas historias en las que confirmó que su mamá tuvo una perforación del estómago debido al cáncer que padece y que la cirugía fue para cerrar esa perforación. Sin embargo, no comentó nada respecto a que se trate de una situación incurable.

Lo que sí dejó claro es que Silvia ya fue dada de alta y que cada vez está más fuerte y mejor y que la próxima semana empezará con sus tratamientos “para salir bien de todo esto, si Dios quiere”.

“Hay que decirles a las personas que amamos que las amamos todos los días... hay que compartir tiempo con esas personas porque no hay mañana. Estamos un día y al día siguiente no... Quisiera haber tenido más momentos con ella que los voy a seguir teniendo por supuesto que sí, porque ella va a salir adelante y vamos a estar juntas muchos años más”, finalizó la hija de Silvia Galván.

