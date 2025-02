Actriz mexicana en fase terminal pide ayuda para costear tratamiento tras diagnóstico de metástasis

El año pasado, la actriz Renata del Castillo, quien trabajó en proyectos como ‘Control Z’, ‘Como dice el dicho’ y ‘Cuando seas mía’, compartió en sus redes sociales que padecía cáncer en fase terminal y pidió apoyo económico a sus seguidores para costear su tratamiento.

Esto se debió a que tuvo que tomar la difícil decisión de dejar las quimioterapias después de una larga lucha contra el cáncer, ya que el tratamiento, en su caso particular, le había dejado fuertes secuelas.

Renata del Castillo reveló en 2024 que estaba desahuciada

La actriz dio una triste noticia a sus seguidores el año pasado, aseguró que estaba desahuciada, que las quimioterapias no le habían funcionado, pero reveló que no perdería la fe y se sometería a otro tratamiento.

“Voy a compartir una noticia que no había dado, yo ya no me voy a poder hacer quimioterapias, lo hablé con mi oncóloga, por los sangrados que tengo, que me los está provocando la quimio. Esto, obviamente, se desencadena en un avance del cáncer, pero yo tengo mucha fe y yo voy a seguir en la lucha”, indicó en sus redes sociales.

“Tengo cáncer terminal, me acaban de desahuciar, ya no puedo seguir más quimioterapias. He tenido una serie de complicaciones que me han llevado casi a la muerte. Después de esto, me contactó una persona que tiene un gran proyecto junto con el doctor Humberto Treviño, que han salvado vidas. Esto es nuevo aquí en México y, además, soy candidata”.

Cabe señalar, que en 2023, a Renata le fue detectado un tumor en la columna luego de que el cáncer cérvicouterino hiciera metástasis.

Checa: Mira: Muere famosa DJ a los 22 años, tras luchar contra un cáncer severo en los huesos

Renata del Castillo / IG

¿Renata del Castillo en riesgo de trombosis?

El pasado 19 de febrero, la actriz de ‘Control Z’ alarmó a sus seguidores al publicar una historia en la que aparece desde la cama de un hospital, donde reportó que, tras un fuerte dolor en los omoplatos y en el brazo, fue internada por sospechas de una posible trombosis o un preinfarto.

“Me dice que puede ser una trombosis porque se hacen coágulos con todos los medicamentos que me ponen”, expresó Renata desde el hospital.

Renata del Castillo reveló en 2024 que estaba desahuciada. / Instagram: @renidelcastillo

Mira: Jorge Losa habla del cáncer que enfrenta su madre: “Estaba a punto de decirme adiós”

Renata del Castillo pide ayuda a seguidores para conseguir tanques de oxígeno

La actriz, conocida por su participación en ‘Como dice el dicho’ y ‘Lo que callamos las mujeres’, fue desahuciada en 2024, un año y medio después de haber sido diagnosticada con cáncer. A pesar del pronóstico, continúa luchando y, en esta ocasión, solicitó apoyo para cubrir los costos de los tanques de oxígeno que deberá utilizar de ahora en adelante, así como de una enfermera para su monitoreo y administración de medicamentos.

"¡Buenas noticias! Se equivocaron, no es trombosis, es metástasis en los pulmones. También está cañón. Me mandaron un tratamiento, entre ellos, ya el oxígeno, unas inyecciones a un lado del ombligo, varias cosas y un enfermero, tres veces a la semana, para colocar ciertas inyecciones”. Renata del Castillo

Ante esta situación, la actriz, quien también estuvo hospitalizada en noviembre de 2024 por pancreatitis, hizo un llamado a quienes puedan apoyarla económicamente para costear su tratamiento y los servicios de enfermería que necesita.

Mira: Actriz de Control Z se reporta grave; solicitan con urgencia donadores de sangre