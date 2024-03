Expareja de Yolanda Andrade revela que vivió una relación muy tóxica con la conductora

Yolanda Andrade ha mantenido diversas relaciones con mujeres de la industria del espectáculo mexicano e incluso la conductora aseguró haber tenido un supuesto romance con Verónica Castro; dicha información ha sido desmentida por la actriz.

Uno de los romances de Yolanda fue con Lorena Meritano, con quien tuvo una relación hace algunos años, pero solo duró un corto lapso.

Lorena Meritano revela cómo la conquistó Yolanda Andrade

La modelo argentina ofreció una entrevista para el programa “El minuto que cambió mi destino”, que conduce Gustavo Adolfo Infante y fue ahí donde habló de la historia de terror que vivió al lado de la conductora.

Lorena mencionó que actualmente se considera una mujer heterosexual, pero aseguró que no le gustan los encasillamientos o las etiquetas.

“No tiene a veces mucho sentido, porque uno dice ‘de esta agua no he de beber’ y ahí caes. Realmente, me gustan los hombres. Me atraen los hombres. Admiro a los hombres y me parece que, realmente, son mi opuesto complementario, pero fui una mujer curiosa para llegar a esta etiqueta. Conclusión: tuve otras experiencias”. Lorena Meritano

La también actriz comentó que la relación con Yolanda Andrade comenzó luego de que superó el cáncer de mama, ya que comenzó a recibir cartas y flores en su casa, por lo que poco a poco la conquistó.

Lorena mencionó que aunque fue un fugaz romance y muy bonito, no terminaron de la mejor manera.

Lorena Meritano “No terminó bien, en ese instante. Yo no sé si era muy consciente de lo que viví, pero lo viví”.

Lorena Meritano habla del tóxico romance con Yolanda Andrade

La modelo recordó que cuando ya estaba saliendo con Yolanda, le comenzó a gustar un argentino que trabajaba en Televisa Chapultepec, por lo que aceptó irse con él a Valle de Bravo.

Lorena mencionó que la conductora se encontraba pasando por un momento difícil y dejó entrever que fue cuando Yolanda Andrade tenía un problema con las sustancias prohibidas.

“Yolanda atravesaba por una época difícil de la que gracias a Dios ya está recuperada. Yo nunca la vi con una sustancia, pero sí era una época de ella con un carácter, que hacía cosas que no estaban bien, pero se ha recuperado”. Lorena Meritano

La actriz detalló que en ese momento le mintió a Yolanda, ya que le dijo que iba a ir a Valle a Bravo con una comadre, pero en realidad se fue con el chico argentino a una finca.

Lorena Meritano “Estábamos en un lugar, nunca había pasado nada con este chavo, ni un beso. Estábamos ahí. De repente viene entrando la Yolanda con Martha y su amigo. Casi me muero. La veo entrando cual capo”.

Lorena mencionó que Yolanda llegó hasta el lugar en un helicóptero, al parecer, y fue ahí que vivió el momento más violento con la conductora.

“Fue un momento muy violento. Ella me jaló de los pelos. Me gritó: ‘Yo te trato como una reina y que no sé qué’. Le dije a este chavo: ‘Vete, ahorita voy’… Ella (Yolanda Andrade) me zarandeaba. Me jalaba de los pelos. Me pegó una cachetada. Yo la miré, pero yo no fui capaz de hacer nada. Le dije: ‘¿Terminaste?’. Me jaloneó y yo ni volteé a ver”. Lorena Meritano

Después de todo lo sucedido, Lorena pensó que Yolanda ya se había ido, por lo que se fue a su cuarto, pero al parecer la conductora siempre estuvo ahí: “Golpean la puerta de la habitación y era ella. Entró al cuarto. Salí y la fui llevando. Yo lo que quería era que se fuera… Estaba sola en un carro rojo. Me apoyó contra una pared. Ella golpeaba la pared. Yo no atinaba a hacer nada y me decía groserías horribles”.

Lorena mencionó que cuando llegaron al carro vivió algo que la dejó muy asustada: “Cuando llego al carro, me encuentro con algo que me dio mucho susto: una pistola. Me apoyé contra la puerta y logré convencerla de que se fuera”.

Debido a esta situación, los amigos de la actriz le pagaron un boleto de avión para que regresara a Argentina con su padres y alejarse de Yolanda.

Lorena Meritano “Mis mejores amigos de México me compraron el pasaje a Argentina y caí en mi pueblo”.

Yolanda Andrade y Lorena Meritano dejaron todo en el pasado

Recordemos que Lorena y Yolanda se reencontraron en 2010 y al parecer limaron asperezas de lo sucedido. Cabe señalar que Yolanda y Lorena hablaron de su romance durante una emisión del programa “Montse & Joe”. Fue en 2019 cuando esto sucedió y ambas aclararon que el difícil episodio que vivieron ya era cosa del pasado.

¿Quién es Lorena Meritano?

Lorena Meritano Gelfenben es una reconocida modelo, actriz y presentadora de televisión argentina, quien ha desarrollado gran parte de su carrera en varios países de América Latina.

En nuestro país ha trabajado en la serie “Mujeres asesinas” y en la telenovela “Pasión de gavilanes”.