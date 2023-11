Verónica Castro rompe el silencio sobre Yolanda Andrade y le envía un mensaje

Verónica Castro fue captada al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y habló por primera vez de la supuesta relación de pareja que habría tenido con Yolanda Andrade, quien en distintas ocasiones ha hablado del tema.

Cabe recordar que la polémica entre ambas comenzó en 2019, cuando Yolanda Andrade afirmó haber tenido un romance con Verónica Castro que incluso llegó al altar. Poco después Verónica Castro negó esta versión. Dijo que no era lesbiana y que si no se había casado ni con los padres de sus hijos, menos con Yolanda.

La polémica escaló a tal grado que Yolanda volvió a hablar sobre Verónica Castro y afirmó que no había mentido e incluso tenía fotografías.

Tras varios dimes y diretes, Verónica Castro pidió a Yolanda Andrade que la dejara “en paz”. Prefirió guardar el silencio y no hablar más sobre tema de la conductora.

Verónica Castro reaparece en silla de ruedas y habla de Yolanda Andrade

La actriz reapareció tras el huracán Otis y fue interceptada por una reportera de ‘Despierta América’, quien cuestionó a la actriz sobre si ya había perdonado a Yolanda Andrade por realizar estos comentarios sobre una supuesta boda entre ellas.

“Yo no tengo nada que perdonar, ni soy Dios para perdonar. La que tenga que perdonar, que lo pida. No tengo nada que perdonar. No me sentí lastimada, pero eran bromas en mal momento y en mal tiempo, pero está bien. Hay que tomar las cosas de quien viene. Si ella es una bromista, se toman las bromas de una persona bromista y ya”, dijo la actriz. Verónica Castro

Sobre la fuerte crisis de salud que llevó a Yolanda Andrade a estar al borde de la muerte por un aneurisma cerebral, Verónica confirmó estar enterada y mandó un mensaje amistoso a la conductora.

“Sí me dijeron. Yo siempre bendiciones para todo el mundo”, dijo Verónica Castro a ‘Despierta América’.

Cabe destacar que llamó la atención ver a la actriz en silla de ruedas, pero ella aclaró que era por una cuestión de movilidad, pero se encuentra bien.

“Estoy muy bien, muy contenta. Estoy muy agradecida con mi silla de ruedas, porque como saben tuve muchas operaciones y mis piernas no me dan mucho ni para caminar ni para correr, pero estoy muy bien”, señaló.

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre supuesta boda con Verónica Castro?

Todo comenzó cuando, sin querer, Yolanda Andrade reveló en un video de Montserrat Oliver que se había casado Tras este comentario, la conductora fue cuestionada hasta que en en una entrevista con Javier Poza salió a la luz que la susodicha era Verónica Castro.

“Me casé con una mujer maravillosa que tú conoces, una mujer divina. Estábamos en ese momento de amor. Fue en Amsterdam. Nos casamos en un momento muy bonito. No te puedo decir el año porque sacan cuentas. Yo lo comenté en un video de Montserrat, pero le dije edita esa parte. Se le fue, salió y luego me preguntaron con quién”, comentó a Javier Poza en 2019.

“¿Verónica Castro?”, le dijo Javier Poza y ella respondió: “Me casé con una mujer maravillosa, que tú conoces, una mujer querida”.

Yolanda Andrade no negó que fuera Verónica Castro, y aseguró: “Quiero que Verónica me desmienta”. También afirmó que fue un compromiso simbólico y no por la iglesia.