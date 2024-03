Hermana de Yolanda Andrade confirma la relación que habría tenido la actriz con Verónica Castro

Marilé, hermana de Yolanda Andrade, ha brindado un apoyo incondicional a la conductora durante las crisis de salud que ha enfrentado, luego de ser diagnosticada con un aneurisma cerebral hace algunos meses. Este diagnóstico la llevó a ser internada en el hospital. Desde entonces, ha estado luchando para recuperar su salud.

La hermana de Yolanda Andrade defiende firmemente que la conductora no es ninguna mentirosa y ha vuelto a mencionar el tema de la relación que ha sostenido que tuvo con Verónica Castro.

Esto ocurrió después de que Marilé fuera cuestionada por la prensa sobre las declaraciones de su hermana acerca de un presunto maltrato físico de Cristian Castro a su madre y de su supuesto romance con Verónica.

Marile Andrade en el hospital con Yolanda Andrade / Cortesía de Marilé Andrade

¿Qué dijo Yolanda sobre Cristian Castro?

Recordemos que Yolanda Andrade afirmó a los medios que Cristian Castro agredió físicamente a Verónica Castro: “¿Qué puedes esperar de una persona que le pegó a su mamá, que la agarró a patadas?”.

“Andrade reveló también que ella no estaba presente en dicha agresión, pues de haber sido así, probablemente se habría enfrentado con Cristian.

‘No estaba presente. Obviamente, hubiera cometido un error muy grave si lo hubiera estado, pero llevé (a Verónica Castro) al hospital’. Yoladna Andrade

Marilé, hermana de Yolanda, la defiende de las críticas por sus declaraciones

“Pues ustedes saben que Yo, si le preguntan, ella les contesta. Ella comparte su opinión, su criterio de las cosas, y cuenta las cosas tal como las vivió", comentó.

“Hay personas que dicen: '¿Cómo puede ser gay (Verónica) si es una gran actriz?’ ¿Y qué tiene que ver ser una gran actriz con la orientación s3xu4l?”, añadió.

Finalmente, Marilé confirmó que fue testigo de la relación entre Yolanda y Verónica Castro. Se reservó los detalles de este vínculo, pero afirmó que no tenía nada en contra de Verónica Castro, ya que siempre se comportó muy amablemente con ella.

“Sí, y quiero decirles que esa señora siempre fue un amor conmigo. Siempre se portó muy bien conmigo”, comentó. Marilé Andrade

Yolanda Andrade en nueva polémica con Laura Zapata

Recientemente, Yolanda Andrade volvió a dar de qué hablar tras revelar que Laura Zapata habría tenido una relación con dos mujeres; lo cual desató la furia de la actriz, que afirmó que tenía cosas más importantes que hablar de Yolanda.

“No voy a entrar en ese lupanar (burdel). No tengo nada (que decir). No voy a estar contestando preguntas de lupanar. Soy una actriz que no voy a hablar de los perros que ladran. No voy a adentrarme en ese basurero”, comentó.

