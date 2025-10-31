Actriz ‘le quita el lugar’ a participante en Las estrellas bailan en Hoy: ¿Por qué? Así fue la presentación

El reality Las estrellas bailan en Hoy 2025 volvió a sorprender a la audiencia con un inesperado cambio en su elenco: una reconocida actriz de telenovelas como Vencer el desamor y Los hilos del pasado llegó para ocupar el lugar de una participante que tuvo que abandonar la competencia. ¿Por qué?

Su incorporación dio un nuevo aire al escenario, pues la actriz llegó dispuesta a demostrar que su talento va más allá del drama televisivo, ahora con pasos y ritmo sobre la pista de baile.

No te pierdas: Tras asesinato de Fede Dorcaz, conductores de Hoy informan otra triste muerte en vivo: “Tenía complicaciones”

¿Quién es la actriz que llegó a Las estrellas bailan en Hoy?

El escenario de Las estrellas bailan en Hoy 2025 vivió un giro inesperado tras la salida temporal de Malillany Marín, quien sufrió una lesión que la obligó a pausar su participación en el reality.

Ante su ausencia, la producción decidió sumar a una nueva integrante: la actriz Pía Sanz, reconocida por su participación en telenovelas como Vencer el desamor y Los hilos del pasado, quién ya había participado en la edición anterior, llegó al programa para compartir pista con Marcos Montero.

Pía Sanz regresó a Las estrellas bailan en Hoy. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: Fuerte pelea estalla en el programa Hoy: “¡No tiene nada que hacer!”, le grita Bebeshita a Kunno en vivo

¿Qué dijeron los jueces de la participación de Pía Sanz en Las estrellas bailan en Hoy?

Durante la más reciente emisión de Las estrellas bailan en Hoy 2025, la aparición de Pía Sanz en reemplazo temporal de Malillany Marín fue recibida con entusiasmo por el público y por los propios jueces. La conductora Galilea Montijo fue la primera en destacar el esfuerzo de la actriz, quien se integró al programa con muy poco tiempo de preparación.

“Qué bonito, vente Malillany, ahí está apoyando, qué barbaridad, Pía Sanz, esta mujer que es maravillosa. Bienvenida nuevamente a tu casa. Qué bien lo hicieron, Malillany se emociona muchísimo. Pía, lo haces ver tan fácil, que ni se ve el zapato”, expresó Montijo al finalizar la presentación.

El juez Latin Lover también reconoció el trabajo y la entrega de Pía sobre la pista, destacando su profesionalismo ante el reto de incorporarse a última hora. “Tú mereces mención aparte, porque eres una de las bailarinas que mejor lo sabe hacer, sabes de lo que se trata la competencia y tuviste muy pocas horas de ensayo”, señaló, recibiendo aplausos del público.

Por su parte, Pía Sanz agradeció la oportunidad de formar parte del concurso, admitiendo que el proceso fue exigente pero gratificante. “No es fácil, son horas de practicar, le dimos con todo. Aquí poniendo la garra. Gracias a la producción por darme esta oportunidad”, comentó la actriz, visiblemente emocionada.

Marcos Montero, su pareja de baile, también aprovechó para reconocer el compromiso de su compañera: “Gracias, Pía, por acompañarme en esta locura, fue estresante”, dijo entre risas.

Desde su lugar en el foro, Malillany Marín también mostró su apoyo a ambos, sosteniendo una cartulina con el mensaje “¡Con todo y desgarre!”, en referencia a la lesión que la mantiene fuera de la pista.

Pía Sanz se presentó en Las estrellas bailan en Hoy como gran sorpresa. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: Briggitte Bozzo sufre fuerte caída durante ensayos de Las estrellas bailan en Hoy ¿Por culpa de Aarón Mercury?

¿Quién es Pía Sanz, la actriz que participó en Las estrellas bailan en Hoy?

Pía Sanz nació el 22 de junio de 1986 en Caleta Olivia, Argentina, y actualmente reside en México, donde ha desarrollado su carrera como actriz, bailarina y modelo. Se graduó del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa en 2015, y poco después comenzó a participar en programas de televisión como Como dice el dicho, La rosa de Guadalupe y un espacio de entretenimiento de Telehit.

Entre 2016 y 2017 formó parte del grupo de bailarinas del programa El coque Va, al lado del cantante y actor Jorge Muñiz. Ese mismo año incursionó en la actuación en telenovelas, con papeles en La doble vida de Estela Carrillo, interpretando a Lindsay, y en El vuelo de la Victoria, donde dio vida a Luz Clarita, un personaje con discapacidad.

En 2018 continuó su trayectoria con participaciones en Por amar sin ley, como Giselle, y en la novela juvenil Like, la leyenda, interpretando a Rosario. Su papel más reciente fue en Vencer el desamor, una producción de Rosy Ocampo, donde interpretó a Estefanía. Con una carrera que combina actuación y danza, Pía Sanz ha consolidado su presencia en la televisión mexicana a lo largo de los últimos años.

No te pierdas: La Bebeshita y Brandon Castañeda se hacen de palabras en Las estrellas bailan en Hoy ¿Hubo pleito?