Leonardo de Lozanne aclara polémica con Karla Souza y responde si se la encontró en un avión

Leonardo de Lozanne, quien protagoniza la obra ‘La Clase’,niega haberle sido infiel a su esposa.

El cantante Leonardo de Lozanne se ha visto envuelto en una fuerte polémica, respecto a que supuestamente le habría contado parte de su vida a la actriz Karla Souza en un viaje en avión.



Recordemos que hace unos días la actriz Karla Souza compartió una anécdota en el podcast de Roberto Martínez, donde la actriz habló de que, en un viaje, un cantante famoso mexicano (no reveló el nombre), le confesó que le puso el cuerno a su mujer y se separó de ella, tras enterarse de que su esposa le pagó con la misma moneda, debido a que no soportó su infidelidad por machismo.

Al pasar por la alfombra roja de la obra ‘La Clase’, y ser cuestionado por la prensa sobre esta polémica Leonardo de Lozanne negó ser el cantante que se encontró en un avión.

A finales de 2022, Sandra Echeverría anunció que se separaba de Leonardo de Lozanne. / Facebook: Leonardo de Lozanne

“Yo siempre he sido muy fiel, además; si me la hubiera encontrado, no le hubiera contado mi vida”, comentó Leonardo de Lozanne.

También agregó que conoce a la actriz, pero si la hubiese visto no le contaría su vida íntima.

El también actor está protagonizando la obra La Clase, la cual realizará una gira por Estados Unidos a finales de abril. / TVNotas: Luis Pérez

“Si somos amigos, pero la he visto una o dos veces en mi vida. La vi cuando fue a Miembros hace diez años, y nunca me la he encontrado en un avión”.