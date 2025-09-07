¿Gustavo Loza teme encontrarse a Karla Souza tras haber sido relacionado con el abuso que ella sufrió? Él rompe el silencio

En 2018, Karla Souza reveló que había sido víctima de abuso psicológico y se*... por parte de un director mexicano. Aunque nunca dijo el nombre, Gustavo Loza fue señalado por la opinión pública como el responsable. La actriz nunca afirmó ni negocio tal señalización.

A siete años de lo ocurrido, el productor revela que no ha vuelto a ver a Karla para aclarar el tema, pero que está dispuesto a encararla: “No me la he encontrado, pero la vida decidirá si me la tengo que topar de frente o no. En momento algún le dije a Javier Poza que la invitara a su programa para que nos viéramos. Jamás sucedió. Sigo aquí y mi número de teléfono sigue siendo el mismo de siempre. No me he cambiado de casa. Son cosas que suceden y ni modo. Lo único que he hecho es poner la cabeza en alto y mirar hacia enfrente”.

Loza tiene claro que nunca volverá a colaborar en un proyecto que implica cercanía con la actriz: “Evidentemente no pienso volver a trabajar con ella. Seguiré adelante”.

¿Cómo afectó Gustavo Loza ser vinculado por la opinión pública al abuso que sufrió Karla Souza?

Al productor Gustavo Loza le ha costado retomar su carrera, pues muchos le cerraron las puertas para no verse involucrados en rumores: “Mi carrera se vio muy afectada en términos del extranjero. Ya tenía un proyecto con una compañía muy importante en EU, como ese tema es delicado allá, se me cayó. ¡Es tremendo! Ni siquiera investigaron si fue real o no”.

Ha buscado sus propias oportunidades para mantenerse vigente: “Uno se vuelve vulnerable. Nunca he estado supeditado a que me den trabajo. Afortunadamente genero mis propios proyectos. Le doy trabajo a mucha gente. Quienes me conocen, hombres y mujeres, saben cómo soy y que no hay secretos”.

Actualmente trabaja en la serie 40 y 20 , de la cual se siente orgulloso: “Es una gran responsabilidad. Hay colegas que me han dicho: '¿Sabes lo que significan 150 capítulos en un programa así?’. El tiempo nos pondrá en el lugar que merecemos. Tengo el cariño de la gente”.

Se graba la temporada 13 de la serie, que saldrá en noviembre de este año, y la temporada 14 llegará en 2026. En total serán 172 capítulos.

El personaje de Michelle Rodríguez, “Toña”, ya no aparecerá: “Al final de la temporada 12 los desalojan y entonces se va. Nunca se sabe lo que pasará con los personajes. Se los digo genuinamente. Lo que sí entiendo es que hay ciclos que se cierran y otros que se abren. Llegamos a buenos términos y nos echamos unos tequilas”.

¿Qué dijo Karla Souza sobre el abuso que sufrió?

En 2018, Karla Souza reveló que un director abusó de ella



En entrevista con Carmen Aristegui, la actriz narró la dura anécdota, pero no mencionó nombres:

“Hubo un acercamiento físico, un coqueteo, en el que yo sentí que no tenía la opción de rechazarlo. Un mes después de este abuso total de su poder, acabé cediendo de cierta manera a que me besara, que me tocara de formas que yo no quería. Me agredió violentamente y, sí, me violó”.

“No soy una persona rencorosa. No tengo nada de qué arrepentirme, nada de qué avergonzarme. Yo creo en el karma. Una cámara de cine de repente puede ser el arma más poderosa, porque hay una historia que contar. La vida pone a cada quien en su lugar”.

En el programa de radio de Javier Poza, Gustavo reveló: “Yo no soy de ninguna manera esa persona. Y creo que es importante que lo mencione: yo llegué a tener una relación sentimental con Karla Souza. Es algo que nunca había comentado, porque la vida privada es privada. Karla es una mujer casada que merece todo mi respeto y mi cariño”.

¿Quién es Gustavo Loza?

Películas que dirigió: Voy y vengo (1991), El club de los 40 (1994), Atlético San Pancho (2000), Al otro lado (2004), Paradas continuas (2009), ¿Qué culpa tiene el niño? (2010) y Bienvenidos al norte (2022).

Programas que dirigió: Mi gran amigo , El albergue (2012), 40 y 20 , Parientes a la fuerza (2021), Oríllese a la orilla (2024) y Casados con hijos (2024).

En cine: En 2024 fue protagonista de la película Rinascere , donde toca el tema del que fue acusado.

