¿Karla Souza perdonó a su presunto agresor?

Karla Souza protagonizó una fuerte polémica cuando, en 2018, brindó una entrevista para la cadena estadounidense CNN, donde contó que, al inicio de su carrera en la actuación, fue presunta víctima de acoso físico y emocional por parte de un productor.

“Después de estar teniendo este abuso total, acabé cediendo a que me besara, a que me tocara de formas que yo no quería; y en una de las instancias me agredió violentamente”, dijo en ese entonces la actriz.

Pese a que no dio el nombre, luego de diversas declaraciones, todo apuntaría a que tal vez la actriz se refería a la época en la que hizo la cinta ¿Qué culpa tiene el niño? En el año 2016.

Sin embargo, lo anterior no ha sido confirmado y a cinco años de esta revelación, Karla Souza fue cuestionada, por la prensa, sobre si ya perdonó a su presunto agresor.

“A través de la película (La Caída) aprendí a sanar, a perdonar, a poderlo compartir. (...) Cada quien tiene el derecho de pensar como quiere”, dijo la actriz en un encuentro con la prensa.

