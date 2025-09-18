¿Bad Bunny irá a la cárcel? Lo demandan por una millonaria cantidad de dinero, ¿Qué dijo el cantante?

El gran éxito que ha cosechado Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, no lo hace inmune a las controversias. Y es que recientemente trascendió que estaba siendo demandado por varios millones de dólares, ¿irá a la cárcel?

Bad Bunny / Redes sociales

¿Qué demanda interpusieron en contra de Bad Bunny?

Hace algunos días, un hombre identificado como Román Carrasco Delgado inició un proceso legal contra el cantante Bad Bunny y algunos de sus promotores por “enriquecimiento ilícito”.

De acuerdo con el documento de la querella y que ya se ha hecho público, la residencia del hombre de 84, ubicada al suroeste de Puerto Rico y que aparece en el cortometraje de ‘Debí tirar más fotos’, fue usada como inspiración para la famosa ‘casita’ que aparece en los conciertos del cantante.

Se menciona que, supuestamente, el equipo del cantante solo le pagó 5 mil dólares para dar permiso para que su casa aparezca en el videoclip, pero jamás le pidieron permiso para que se usara una ‘recreación’ en las presentaciones.

El demandante también dice que, desde la publicación de la grabación, mucha gente asiste a su casa para tomar videos y fotos, perdiendo así su privacidad.

La Casita de Bad Bunny / Redes sociales

¿Bad Bunny estafó a Román Carrasco Delgado, el hombre que lo está demandando?

En el documento oficial, se especifica que, presuntamente, el equipo de Bad Bunny se habría aprovechado de que el demandante no sabía leer ni escribir muy bien para, supuestamente, hacerlo firmar en la pantalla de un teléfono, la cual habría sido usada en dos contratos distintos.

“No hay duda de que ‘La casita’ fue el escenario principal de los conciertos de Bad Bunny”, dice el documento presentado ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

A raíz de esto, se pide una compensación de al menos 6 millones de dólares, es decir, cerca de 110 millones mexicanos.

Según los reportes oficiales, la derrama económica de los conciertos en Puerto Rico, en los cuales ha sido usada ‘La casita’, ha sido de 700 millones de dólares, aproximadamente.

Bad Bunny demanda / Redes sociales

¿Qué ha dicho Bad Bunny sobre la demanda en su contra?

Hasta el momento, ni Bad Bunny, ni su equipo se han pronunciado de forma directa ante esta situación. No obstante, algo que ha llamado la atención de los fans es que el artista se ha mantenido algo ausente de las redes sociales.

Tan solo su última publicación en Instagram data del 15 de septiembre y se muestra a él cantando frente a un micrófono, así como un promocional de su próximo concierto en Puerto Rico, el próximo 20 de septiembre. La descripción del post dice: “Una más”.

Aunque algunos creen que la demanda podría perjudicar su gira, la gran mayoría cree que es un tema sin importancia para el artista o sus colaboradores. Hasta ahora se desconoce si esta querella tendrá importancia legal para el cantante o si hasta podría llevarlo a prisión.

